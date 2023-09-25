Мобилизация в Украине: когда ее могут усилить?

Как известно, с начала полномасштабного вторжения рф в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Более того, в Верховной Раде не исключают, что в ближайшее время мобилизация в нашей стране может быть усилена. При каких условиях это может произойти?
Рашисты могут бросить на войну новых «мобиков»
Все больше изданий со ссылкой на собственные источники сообщают, что россия в ближайшие недели может провести новую волну мобилизации.
По информации американского Института изучения войны (ISW), в рф готовятся провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью.
А по данным канадской разведки, у оккупантов не получилось провести успешное наступление, поэтому страна-агрессор может провести повторную мобилизацию в ближайшее время.
Каким образом будет отвечать Украина и планируются ли зеркальные мероприятия?
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Мобилизация либо поражение?
По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Украина должна соответственно реагировать, если рф снова решит набирать сотни тысяч пушечного мяса.
«Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в россии будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать для того, чтобы можно было адекватно реагировать»,
– говорит парламентарий.
В свою очередь, как отмечает военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник, украинцы должны продолжать мобилизацию, чтобы выжить.
«Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в печку этой войны россиян – столько он и бросит. Выбора у нас нет. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, какого еще не было в мире»,
– предупреждает эксперт.
Электронный реестр призывников: что это?
Поскольку мобилизация в Украине пролила свет на проблемы устаревших систем ТЦК и СП (военкоматов) выявления пригодных к службе мужчин и призыва в ряды Вооруженных сил, было решено создать электронный реестр призывников.
Соответствующий законопроект, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предлагает собирать данные обо всех допризывниках, призывниках, военнообязанных и резервистах, получать данные по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.
Информацию в реестр призывников будут вносить сразу из нескольких министерств – Минобразования, Минздрава, МВД, Минюста, ГПС и других государственных структур.
Для электронного реестра собираются следующие персональные данные:
- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- место жительства и местонахождение;
- номера средств связи и адреса электронной почты;
- сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта;
- сведения о гражданстве;
- сведения о признании лица недееспособным;
- сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- оцифрованное фото;
- сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;
- сведения об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
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- сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения);
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- сведения о статусе ветерана войны;
- сведения по владению иностранными языками;
- сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;
- сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;
- сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;
- сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;
- сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;
- сведения о лицах пропавших без вести.
Также собираются следующие данные призывника, военнообязанного и резервиста:
- исполнение воинской обязанности и прохождение воинской службы;
- военно-учетные признаки, перечень которых определяется Порядком ведения реестра, утвержденным держателем реестра;
- заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы);
- прохождение гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы в соответствии с законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;
- сведения об участии в боевых действиях.
Кроме того, в Украине хотят создать «реестр уклонистов» и выехавших за границу по фальшивым справкам.
В Верховной Раде заявили о возможности экстрадиции в Украину мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу с фейковыми документами.
Однако ряд стран Евросоюза уже заявили, что не собираются выдавать Украине «уклонистов».
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Источник: ТСН, фото 24 канала и Генштаба ВСУ