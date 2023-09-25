Мобилизация в Украине: когда ее могут усилить?

Как известно, с начала полномасштабного вторжения рф в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Более того, в Верховной Раде не исключают, что в ближайшее время мобилизация в нашей стране может быть усилена. При каких условиях это может произойти?

Рашисты могут бросить на войну новых «мобиков»

Все больше изданий со ссылкой на собственные источники сообщают, что россия в ближайшие недели может провести новую волну мобилизации.

По информации американского Института изучения войны (ISW), в рф готовятся провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью.

А по данным канадской разведки, у оккупантов не получилось провести успешное наступление, поэтому страна-агрессор может провести повторную мобилизацию в ближайшее время.

Каким образом будет отвечать Украина и планируются ли зеркальные мероприятия?

Мобилизация либо поражение?

По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Украина должна соответственно реагировать, если рф снова решит набирать сотни тысяч пушечного мяса.

«Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в россии будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать для того, чтобы можно было адекватно реагировать»,

– говорит парламентарий.

В свою очередь, как отмечает военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник, украинцы должны продолжать мобилизацию, чтобы выжить.

«Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в печку этой войны россиян – столько он и бросит. Выбора у нас нет. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, какого еще не было в мире»,

– предупреждает эксперт.

Электронный реестр призывников: что это?

Поскольку мобилизация в Украине пролила свет на проблемы устаревших систем ТЦК и СП (военкоматов) выявления пригодных к службе мужчин и призыва в ряды Вооруженных сил, было решено создать электронный реестр призывников.

Соответствующий законопроект, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предлагает собирать данные обо всех допризывниках, призывниках, военнообязанных и резервистах, получать данные по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Информацию в реестр призывников будут вносить сразу из нескольких министерств – Минобразования, Минздрава, МВД, Минюста, ГПС и других государственных структур.

Для электронного реестра собираются следующие персональные данные:

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта;

сведения о гражданстве;

сведения о признании лица недееспособным;

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованное фото;

сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения);

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;

сведения о лицах пропавших без вести.

Также собираются следующие данные призывника, военнообязанного и резервиста:

исполнение воинской обязанности и прохождение воинской службы;

военно-учетные признаки, перечень которых определяется Порядком ведения реестра, утвержденным держателем реестра;

заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы);

прохождение гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы в соответствии с законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;

сведения об участии в боевых действиях.

Кроме того, в Украине хотят создать «реестр уклонистов» и выехавших за границу по фальшивым справкам.

В Верховной Раде заявили о возможности экстрадиции в Украину мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу с фейковыми документами.

Однако ряд стран Евросоюза уже заявили, что не собираются выдавать Украине «уклонистов».

Источник: ТСН, фото 24 канала и Генштаба ВСУ