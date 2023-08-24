Мобілізація та хвороба: що робити тим, кого визнали «придатним»

Оскільки в Україні продовжено військовий стан та мобілізація, не зайве нагадати, що робити тим військовозобов’язаним, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатними до служби, а сімейний лікар виявив хворобу. Чи можна оскаржити рішення комісії?

Як пояснив адвокат Андрій Карпенко, у такому разі лікарі ВЛК порушили вимоги наказу Міноборони №402 щодо порядку проведення медичного обстеження підлягають мобілізації. І якщо лікарі виявили серйозне порушення здоров’я у розкладі хвороб, адвокат радить вимагати направити обстежуваного на стаціонар.

Оскаржувати рішення військово-лікарської комісії можна в досудовому та судовому порядку. При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, якими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, слід звертатися до ВЛК області чи Києва;

ВЛК областей – ВЛК регіонів.

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК. Для оскарження рішення ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заява про перегляд оскаржуваного визначення ВЛК нижчого рівня, в якому вказати причини перегляду визначення;

всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду. При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися одразу, без попереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку.

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