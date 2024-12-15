Миколай на Дерибасівській та троянди в капусті: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з дев’ятого по п’ятнадцяте грудня?
9 грудня
Замість ялинок… В Одесі вже продають прикрашені різдвяно-новорічні букети:
10 грудня
У квіткових рядах на базарі:
– Дивись, які троянди красиві!
– Я теж таких не бачила. А листя! Подивись, яке листя! На капусту схоже!
– То, може, й борщик можна зварити?..
Продавчиня уважно слухає цей діалог:
– Це не троянди, дівчата. Це дійсно капуста. Тільки декоративна. Борщик з неї не вийде. Тільки букет!..
11 грудня
Дві подруги у супермаркеті:
– Ти диви, яка краса! Милуватися й милуватися!..
– Підемо краще продукти купляти. Зараз почнемо цінами милуватися... Буде тобі справжня краса!..
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12 грудня
Поруч з Новим базаром з’явились перші ялинки. Ялинковий ринок ось-ось розпочне працювати.
13 грудня
– Ну ти бачила ці космічні ціни на ялинки?!
– Тож почекаємо, поки вони стануть земними.
– Це коли? Після Нового року? Минулого року чекала-чекала, потім купила живий віночок – і заспокоїлась…
14 грудня
На вулиці Европейській...
15 грудня
На Дерибасівській: Святий Миколай прилетів…
Фото авторки