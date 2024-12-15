Миколай на Дерибасівській та троянди в капусті: сім миттєвостей одеського тижня у фото

9 грудня

Замість ялинок… В Одесі вже продають прикрашені різдвяно-новорічні букети:

10 грудня

У квіткових рядах на базарі:

– Дивись, які троянди красиві!

– Я теж таких не бачила. А листя! Подивись, яке листя! На капусту схоже!

– То, може, й борщик можна зварити?..

Продавчиня уважно слухає цей діалог:

– Це не троянди, дівчата. Це дійсно капуста. Тільки декоративна. Борщик з неї не вийде. Тільки букет!..

11 грудня

Дві подруги у супермаркеті:

– Ти диви, яка краса! Милуватися й милуватися!..

– Підемо краще продукти купляти. Зараз почнемо цінами милуватися... Буде тобі справжня краса!..

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12 грудня

Поруч з Новим базаром з’явились перші ялинки. Ялинковий ринок ось-ось розпочне працювати.

13 грудня

На ялинковому базарі:

– Ну ти бачила ці космічні ціни на ялинки?!

– Тож почекаємо, поки вони стануть земними.

– Це коли? Після Нового року? Минулого року чекала-чекала, потім купила живий віночок – і заспокоїлась…

14 грудня

На вулиці Европейській...

15 грудня

На Дерибасівській: Святий Миколай прилетів…

Фото авторки