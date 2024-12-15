Николай на Дерибасовской и розы в капусте: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с девятого по пятнадцатое декабря?
9 декабря
Вместо елок... В Одессе уже продают украшенные рождественско-новогодние букеты:
10 декабря
В цветочных рядах на базаре:
– Смотри, какие розы красивые!
– Я тоже таких не видела. А листья! Смотри, какие листья. На капусту похожи!
– Так, может, и борщик можно сварить?..
Продавщица внимательно слушает этот диалог:
– Это не розы, девушки. Это и в самом деле капуста. Только декоративная. Борщик из нее не получится. Только букет!..
11 декабря
Две подруги в супермаркете:
– Ты смотри, какая красота! Любоваться и любоваться!..
– Пошли лучше продукты покупать. Сейчас начнем ценами любоваться… Будет тебе настоящая красота!..
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12 декабря
Рядом с Новым базаром появились первые елки. Елочный рынок вот-вот начнет работать.
13 декабря
– Ну ты видела эти космические цены на елки?
– Тогда подождем, пока они станут земными.
– Это когда? После Нового года? В прошлом году ждала-ждала, потом купила живой веночек – и успокоилась…
14 декабря
15 декабря
На Дерибасовской: Святой Николай прилетел…
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