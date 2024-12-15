Николай на Дерибасовской и розы в капусте: семь мгновений одесской недели в фото

9 декабря

Вместо елок... В Одессе уже продают украшенные рождественско-новогодние букеты:

10 декабря

В цветочных рядах на базаре:

– Смотри, какие розы красивые!

– Я тоже таких не видела. А листья! Смотри, какие листья. На капусту похожи!

– Так, может, и борщик можно сварить?..

Продавщица внимательно слушает этот диалог:

– Это не розы, девушки. Это и в самом деле капуста. Только декоративная. Борщик из нее не получится. Только букет!..

11 декабря

Две подруги в супермаркете:

– Ты смотри, какая красота! Любоваться и любоваться!..

– Пошли лучше продукты покупать. Сейчас начнем ценами любоваться… Будет тебе настоящая красота!..

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

12 декабря

Рядом с Новым базаром появились первые елки. Елочный рынок вот-вот начнет работать.

13 декабря

На елочном базаре:

– Ну ты видела эти космические цены на елки?

– Тогда подождем, пока они станут земными.

– Это когда? После Нового года? В прошлом году ждала-ждала, потом купила живой веночек – и успокоилась…

14 декабря

На улице Европейской…

15 декабря

На Дерибасовской: Святой Николай прилетел…

Фото автора