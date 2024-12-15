Новости Одессы и Одесской области

Николай на Дерибасовской и розы в капусте: семь мгновений одесской недели в фото

Николай на Дерибасовской и розы в капусте: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с девятого по пятнадцатое декабря?

9 декабря

Вместо елок... В Одессе уже продают украшенные рождественско-новогодние букеты:

Фото дня: новогодние букеты

10 декабря

В цветочных рядах на базаре:

– Смотри, какие розы красивые!

– Я тоже таких не видела. А листья! Смотри, какие листья. На капусту похожи!

– Так, может, и борщик можно сварить?..

Продавщица внимательно слушает этот диалог:

– Это не розы, девушки. Это и в самом деле капуста. Только декоративная. Борщик из нее не получится. Только букет!..

Фото дня: букет из капусты

11 декабря

Две подруги в супермаркете:

– Ты смотри, какая красота! Любоваться и любоваться!..

– Пошли лучше продукты покупать. Сейчас начнем ценами любоваться… Будет тебе настоящая красота!..

Фото дня: одесская витрина

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

12 декабря

Рядом с Новым базаром появились первые елки. Елочный рынок вот-вот начнет работать.

Фото дня: у Нового рынка

13 декабря

На елочном базаре:

– Ну ты видела эти космические цены на елки?

– Тогда подождем, пока они станут земными.

– Это когда? После Нового года? В прошлом году ждала-ждала, потом купила живой веночек – и успокоилась…

Фото дня: веночек вместо елки

14 декабря

На улице Европейской

Фото дня: на Европейской

15 декабря

На Дерибасовской: Святой Николай прилетел…

Фото дня: На Дерибасовской

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua