Ялинковий ліс біля Нового ринку: красуні на підборах та «дуже дешеві!»

Ялинки усі чіповані, як стверджують продавці.

Звідки? Волинь, Карпати, Івано-Франківщина, Чернівецька область. І навіть… з Данії.

Та, що з Данії — як з виставки. Ціна теж «виставкова» — три тисячі гривень. Аромат такий, що не відійти.

До речі, той хвойний аромат заполонив майже усю Кінну, бо ж ялинок таки багато.

— Беріть, дивиться, які красуні, дуже дешеві! Та ще й на підборах! — зазиває продавець потенційного покупця.

— На чому?

— На підборах.

— Та це ж дерев’яні підставки.

— Підставки металеві. А це — підбори.

Ага, це продавець шуткує так…

Про «дуже дешеві» — це теж щось на кшталт «ми пожартували».

До речі, які ціни?

Сосни — від 400 гривень.

Ялиці — від 100 гривень.

«Класичні» — від 100 гривень.

Віночки — від 70 гривень.

Букет з гілок — «стартує» від 30-40 гривень. До речі, гілки продаються й «поштучно» — від середніх до величезних, таких, що «потягнуть» розміром на цілу ялинку.

Ще приємність: торг на ялинковому базарі «біля Нового» доречний

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