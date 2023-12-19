Ялинковий ліс біля Нового ринку: красуні на підборах та «дуже дешеві!»

По дорозі на Новий базар «виріс» справжній хвойний ліс: з обох боків вулиці Кінної вже «пішла на повну» торгівля ялинками. Асортимент — на будь-який смак: ялиці, сосни та «наші класичні». Гілки великі і маленькі, віночки. Ялинки, що «створені» з гілок, «цілісні», від маленьких до величезних.
Ялинки усі чіповані, як стверджують продавці.
Звідки? Волинь, Карпати, Івано-Франківщина, Чернівецька область. І навіть… з Данії.
Та, що з Данії — як з виставки. Ціна теж «виставкова» — три тисячі гривень. Аромат такий, що не відійти.
До речі, той хвойний аромат заполонив майже усю Кінну, бо ж ялинок таки багато.
— Беріть, дивиться, які красуні, дуже дешеві! Та ще й на підборах! — зазиває продавець потенційного покупця.
— На чому?
— На підборах.
— Та це ж дерев’яні підставки.
— Підставки металеві. А це — підбори.
Ага, це продавець шуткує так…
Про «дуже дешеві» — це теж щось на кшталт «ми пожартували».
До речі, які ціни?
Сосни — від 400 гривень.
Ялиці — від 100 гривень.
«Класичні» — від 100 гривень.
Віночки — від 70 гривень.
Букет з гілок — «стартує» від 30-40 гривень. До речі, гілки продаються й «поштучно» — від середніх до величезних, таких, що «потягнуть» розміром на цілу ялинку.
Ще приємність: торг на ялинковому базарі «біля Нового» доречний
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