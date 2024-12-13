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Ялинковий базар по-одеськи: звідки живі красуні та скільки коштують (фоторепортаж)

Ялинковий базар по-одеськи: звідки живі красуні та скільки коштують (фоторепортаж)

Ялинковий ринок відкрився у центрі міста ― поруч з Новим базаром. На хвойний ліс ще мало схоже (його робота тільки розпочалась), але вже є і продавці, і покупці зелених красунь.

Асортимент — на будь-який смак: ялиці, сосни та «наші класичні». І хоча «класичних» ще не дуже багато, вже можна прицінитись, подумати, і, як довелось побачити, вже прикупити живу зелену красуню.

Найбільшим попитом у перший день роботи ринку користуються ялинки, що «створені» з гілок: вони дешевше. Ще привертають увагу «дешеві» живі віночки.

Сосни поки що ― у тренді. Їх багато ― от дійсно на всякий смак. Майже усі ― на металевих підставках.

Звідки ялинки? Одеська область, Івано-Франківщина, Чернівецька область. Кажуть, що пізніше привезуть ялинки з Волині. Найкращі на вигляд ― ялинки з Данії. Ціна їхня кусається ― три тисячі гривень.

ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі

Сосни «йдуть» від 500 до двох з половиною тисяч гривень. Є й по три тисячі ― величезні.

Зустрічаються і ялиці ― цілі й створені з гілок. Ціна ― від 250 гривень. Але це за маленьку; та, що вище, коштує вже вдвічі дорожче.

Що ж до віночків, то за них зараз просять 150 гривень.

Звісно, люди поки що частіше прицінюються, ніж купують. Кажуть (теж класичне), що треба почекати, ціни будуть «падати», особливо на гілки ― великі й маленькі.

Тим часом прикрашені букети з гілок теж вже у продажу, але поки що зустріти цю красу можна у квіткових рядах, а не на ялинковому ринку…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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