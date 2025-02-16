Вистава на дві дії стала для глядачів щемливою мелодією на два голоси, яку Він і Вона виконують талановито, «по-справжньому», щиро кажучи – проживають разом з нами.

Він і Вона… Доріс (заслужена артистка України Ірина Ковальська) та Джордж (лауреат міжнародного театрального фестивалю Денис Фалюта)… Саме життя немов запропонувало їм… ні, не змінити свою долю, а додати до неї зовсім несподіваних кольорів, майже фантастичних. Бо ж життя таке, воно – великий режисер.

Ах, такий собі адюльтер: зустрілися двоє, обоє одружені, в особистому житті обох, здається все сталося, як треба – сім’я, багато дітей, справи, справи, справи. І опиняються вони в одному готельному номері, і…

Сталася банальна історія? Та ні, сталося диво: бо з того дня, один-єдиний раз на рік, вони знов і знов зустрічаються протягом більш ніж чверть віку… Адюльтер стає майже фентезі. Бо ж зустрічі ці – як окрема подорож героїв, що несуть в собі якесь особливе почуття один до одного. Те, саме, яке не піддається, здається, тому, що ми так звикли називати «здоровим глуздом».

Ще на тему: У джазі тільки доля: оновлена класика на сцені одеської Музкомедії

То чи змінюється їхня доля?.. Ніхто з отих двох не наважується щось «докорінно» змінювати у своєму житті. Але й один без одного, без цих зустрічей раз на рік вони теж не можуть. Як не можуть не освідчитись один одному у власних сімейних таємницях – з годинами щастя, того ж самого фарсу, якихось тонких особливостей, а інколи розпачу і навіть горя.

Це історія про особливе кохання. Та хіба ж буває кохання не особливим?!

Чверть століття, один раз на рік зустрічаються Він і Вона, немов все це «особливе» і суто особисте стало для них довгою подорожжю у світ, де все відверто. Щира мелодія на два голоси заворожливо ллється і ллється зі сцени.

…Живемо ми зараз в жорсткі часи… Вистава переривається «черговою» повітряною тривогою. Та вона не змогла перервати відчуття глядачів, які повернулись в зал, коли пролунав відбій, оплесками підтримуючи і акторів, і один одного. І наче не було ніякої тривожної перерви: глядач аплодував акторам і після кожної сцени…

Що стає з героями наприкінці чергової зустрічі, коли за плечима в них – роки й роки отаких (все ще несподіваних!) зустрічей?.. Мабуть, ви здогадались. А якщо ні, якщо ви готові розділити з нашими героями їхню незвичайну подорож – вам на сцену «На висоті» в ОАТМК. 24 лютого, у 18:00, ви маєте можливість потрапити на виставу і стати слухачем цієї дуже особистої мелодії на два голоси!..

Тож – саме там, саме тоді…

Художниця з костюмів – Анастасія Баторій.

Асистентка режисера – заслужена артистка України Ауріка Ахметова.

Художниця з освітлення – Олена Корольова.

Звук і відеопроєкція – Борис Брага.

Читайте також: Віват, Королю! До 100-річчя Михайла Водяного (фоторепортаж).

Фото авторки