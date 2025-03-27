«Театр на Чайній»

6 квітня театру виповниться пʼятнадцять років. Це, мабуть, найстаріший та найвідоміший з одеських приватних та камерних театрів. Заснований в одному з цехів Чайної фабрики, театр зараз знову знаходиться в стадії переїзду, вже третього.

В репертуарі – сучасна драматургія, європейські автори. Акторів театру можна побачити і на інших театральних сценах міста: Валерія Задумкіна, Денис Фалюта, Єгор Карельський, Юрій Невгамонний, але й тих, хто грають лише у себе «вдома». Режисери: Олександр Онищенко, Євген Резніченко, Олег Шевчук, Юлія Амелькіна, також працюють на різних майданчиках. А засновник та художній керівник театру Олександр Оніщенко з перших днів повномасштабної війни служить в ЗСУ.

Адреса: вул. Ніжинська, 37. А улюблені вистави поки що можна подивитися за адресою: Отонівський провулок, 2.

«Театр #7»

Понад 10 років імерсійний «Театр #7» створює вистави, де глядач не лише спостерігає за виставою, а є безпосереднім учасником, дійовою особою вистави.

Ці вистави виходять за рамки традиційного сприйняття театру, що дуже подобається його шанувальникам. В репертуарі – детективи та життєві історії, психологічні драми і навіть… серіали. Часто після вистави засновник театру, актор, режисер та сценарист Ярослав Трофимов влаштовує вечерю з глядачами та акторами.

Але Ярослав спеціалізується не тільки на театрі, це справжня людина-оркестр, яка постійно генерує щось нове. В його просторі «Джаз-клуб Перон #7» також звучить багато музики – зазвичай, це джаз і блюз. В теплу пору року він часто влаштовує концерти на балконі для всіх одеситів, де іноді особисто співає та грає. Треба зазначити, що під час вистав та концертів відбувається збір на потреби ППО.

Квитки на вистави та концерти продаються на онлайн-сервісах.

Адреса: пр-т Українських героїв, 16.

«Театр Малих Комедій»

Театр відкрився за часів ковіду, пережив карантин і зараз разом з усіма переживає трагічний період для нашої країни. Засновник та художній керівник Олександр Іваненко пропрацював в багатьох театрах країни. Він довго мріяв про власний театр, студію та саме «своїх» глядачів. Олександр Іваненко впевнений: якщо ти мрієш про ідеальний театр, ти маєш його створити сам. Так і сталося – театр розмістився у приміщенні колишнього овочевого магазинчика, і все, що відбувається в ньому, створено руками Олександра, його дружини та однодумців.

Актори театру – талановиті аматори, які навчалися в театральній студії Олександра. Всі вони люди, які закохані в справу, якою займаються. В репертуарі сучасні комедії, які сподобаються як молоді, так і старшим глядачам. А після вистави на глядачів чекають «обнімашки».

Адреса: вул. Асташкіна, 1.

Театр «Лютий»

Засновниця театру – режисерка Галина Джикаєва. До 2014 року Галина жила в Криму. Після анексії переїхала до Києва, а з початком повномасштабного вторгнення – до Одеси. Саме тут і народився документальний театр «Лютий».

Що значить «документальний»? В основі вистави документального театру є факти, документи, репліки очевидців, які зафіксовані в інтервʼю або іншим способом. Саме тому документальна вистава не може залишити глядачів байдужими, адже виносить в центр уваги дійсно болючі для суспільства питання. Обговорення – невідʼємна частина вистави, яка іноді може тривати довше, ніж сама вистава.

Актори театру – студенти театральних вишів, професійні актори, аматори. Наявність профільної освіти тут не є обовʼязковою.

Окрім документальних вистав, «Лютий» часто проводить читання сучасної української драми. Театр не має свого приміщення, тому частіше за все виступає в бібліотеках, просторах і навіть в крамницях. Також колектив часто запрошують в інші міста України і на фестивалі. Слідкувати за подіями в «Лютому» можна на їхній сторінці у Фейсбуці.

Театральна лабораторія «Воля»

Театр виник як логічне продовження театральної студії, яку заснувала акторка та режисерка Стася Волошина в серпні 2023 року. Із самого початку існування студії вона вирішила зробити акцент на пластичному театрі. Трупа складається з акторів різного віку та творчої долі. Деяких ви впізнаєте по ролях в кіно та академічних театрах, про деяких ви вперше почуєте.

В репертуарі вистави та перформанси «Нескорена», «Записки добровольця», «Небажані дива», «Пекло. Чистилище. Рай». «Відбій повітряної тривоги» – це перша вистава нового і незалежного колективу. Вона була основана на історіях реальних людей, які перші три місяці війни провели у бомбосховищах Маріуполя. Режисерка переробила їх на сюжети, які бачать глядачі у виконанні студійців, але в процесі створення вона відійшла від концепції «чистоти жанру», тому тут є місце і текстам.

Через обмежений простір вистави відбуваються не так часто – декілька разів на місяць. Дізнатися про розклад можна на сторінках студії в соціальних мережах.

Адреса: вул. Садова, 13.

Театр-студія «Ера»

Театр-студія «Ера» був створений 17 січня 2022 року, а 4 березня на сцені Будинку Клоунів мала відбутися перша вистава, квитки на яку були розпродані за декілька тижнів. Але навіть повномасштабне вторгнення не змусило ані його засновницю – режисера Надію Рибакову, ані актрис відступитися від ідеї створення театру. За три роки в репертуарі зʼявилося девʼять вистав, в яких грають одеситки різного віку та професій.

Жінки спочатку вчаться акторської майстерності, набувають необхідних навичок, а потім виходять на професійну сцену.

«Ми не порушуємо теми війни і хочемо, щоб глядач приходив до нас відпочити і переключитися», – говорить Надія Рибакова. Втім, обрана тематика не заважає їм їздити на міжнародні театральні фестивалі і отримувати перемоги та відзнаки, оплески та визнання глядачів.

Слідкувати за анонсами можна в Інстаграм-сторінці театру.

«Пале Арт»

Концертна агенція «Пале Арт» понад двадцять років займається не лише організацією гастролей, а й створює власні проєкти. За цей час тут створили справжні «золоті хіти», вистави «Особливо одружений таксист», «Lаdies’ Night», «N13t», вистави для дітей «Снігова королева», «Чарівник смарагдового міста», мюзикли «Wednesday» та багато інших.

Вистави проходять на сцені театру Музичної комедії. Слідкувати за анонсами можна на сторінці агенції у Facebook.

Театральна студія «Голос Джельсоміно»

«Мої Джельсіки»! Так ласкаво називає своїх студійців режисерка Олена Савченко-Безверхова. Ця театральна студія базується в Київському районі, але відвідують її діти різного віку і з усього міста.

В репертуарі студії вистави для будь-якого віку – від дошкільнят до молоді. Тому побачити виступи студії можна і на сцені Театру ляльок, і на сцені культурного центру «Бейт Гранд», і на фестивальних майданчиках різних міст України. Слідкувати за анонсами можна на сторінці в Instagram.

Кіношкола «Не по-дитячому»

Ця дитяча студія вже багато років працює з талановитими одеськими дітьми від 4 до 17 років. І, звісно, щоб закріпити отримані знання та навички, треба постійно практикуватися в акторській майстерності. Саме тому керівники студії запрошують професійних театральних режисерів для постановки яскравих вистав для дітей різного віку, в яких грають виключно діти.

«Аладін», «Троллі», «Вписка», «Снігова Королева» – ці вистави можна побачити на сценах «дорослих театрів». Слідкувати за анонсами краще в Instagram школи.

Кіношкола «Ілюзіон»

Засновник кіношколи актор Дмитро Олєшко спеціалізується на роботі з підлітками та молоддю. Саме тому вистави його студії – сучасні, веселі та яскраві.

«Квітка. Мавка папороті», «Помпезне шоу», «7 шалених мексиканців», «Дзеркало» та інші вистави знають не лише в Одесі, а й в інших містах України. В Одесі вистави студії можна побачити на сцені Будинку Клоунів. Слідкуйте за анонсами.

Фото автора та з соцмереж