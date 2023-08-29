Коли в Україні стане прохолодніше: синоптики назвали дату

В Україні панує серпнева спека… І вже далеко не перший день стовпчики термометрів вдень не опускаються нижче за 30+ градусів. І здається, що ця африканська спека (причому буквально – спеку в Україну приніс антициклон з Африки) триватиме вічно…

Але все рано чи пізно закінчується. І прохолодніше зрештою у нас все ж таки стане. Що говорять із цього приводу українські синоптики?

Буде ще спекотніше?

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, протягом цього тижня температура повітря сягатиме +32+37 градусів.

«Тут мені пишуть на мої попередні прогнози про посилення спеки, мовляв, а це на кшталт не спека? Так, це ще не спека. Тобто це спекотна погода, але лайт-варіант», – наголосила синоптик.

За її даними, поступово протягом тижня температура повітря сягатиме +32+37 градусів.

За інформацією Діденко, найспекотніше буде на півдні (тобто Одеської області знову дістанеться), у центрі та на півночі України, де температура повітря підніметься до +33+37 градусів. Водночас у західних областях країни очікується 26+30 градусів.

Коли ж в Україні похолодає?

Водночас, за словами синоптика, ослаблення сильної спеки очікується приблизно з четверга, 31 серпня.

А народний синоптик Володимир Деркач розповів якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, що вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

А що стосується вересня цього року, то, за словами синоптиків, середня температура повітря в цілому буде вищою, ніж у той же період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

Ще матеріали на тему:

Джерело: Главред