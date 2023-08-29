Когда в Украине станет прохладнее: синоптики назвали дату

В Украине царит августовская жара… И уже далеко не первый день столбики термометров днем не опускаются ниже 30+ градусов. И кажется, что эта африканская жара (причем в буквальном смысле – жару в Украину принес антициклон из Африки) будет длиться вечно…

Но все рано или поздно заканчивается. И прохладнее в конце концов у нас все же станет. Что говорят по этому поводу украинские синоптики?

Будет еще жарче?

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение этой недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

«Здесь мне пишут на мои предварительные прогнозы об усилении жары, мол, а это типа не жара? Да, это еще не жара. То есть это жаркая погода, но лайт-вариант», – отметила синоптик.

По ее данным, постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

По информации Диденко, жарче всего будет на юге (то есть Одесской области снова достанется), в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33+37 градусов. В то же время в западных областях страны ожидается +26+30 градусов.

Когда же в Украине похолодает?

В то же время, по словам синоптика, ослабление сильной жары ожидается ориентировочно с четверга, 31 августа.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 года. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

А что касается сентября этого года, то, по словам синоптиков, средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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Источник: Главред