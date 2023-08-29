Новости Одессы и Одесской области

Когда в Украине станет прохладнее: синоптики назвали дату

Когда в Украине станет прохладнее: синоптики назвали дату

В Украине царит августовская жара… И уже далеко не первый день столбики термометров днем не опускаются ниже 30+ градусов. И кажется, что эта африканская жара (причем в буквальном смысле – жару в Украину принес антициклон из Африки) будет длиться вечно…

Но все рано или поздно заканчивается. И прохладнее в конце концов у нас все же станет. Что говорят по этому поводу украинские синоптики?

Будет еще жарче?

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение этой недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

«Здесь мне пишут на мои предварительные прогнозы об усилении жары, мол, а это типа не жара? Да, это еще не жара. То есть это жаркая погода, но лайт-вариант», – отметила синоптик.

По ее данным, постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

По информации Диденко, жарче всего будет на юге (то есть Одесской области снова достанется), в центре и на севере Украины, где температура воздуха поднимется до +33+37 градусов. В то же время в западных областях страны ожидается +26+30 градусов.

Когда же в Украине похолодает?

В то же время, по словам синоптика, ослабление сильной жары ожидается ориентировочно с четверга, 31 августа.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 года. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

А что касается сентября этого года, то, по словам синоптиков, средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

Еще материалы по теме:

Источник: Главред

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить