Погода в Одесі 29 серпня: знову стає спекотніше

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у вівторок, 29 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується знову підвищення температури до 35-37 градусів вище нуля (вдень), буде стояти суха погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі 29 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-cхідний, 7-12 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 29 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний , 7-12 м/с.
Температура вночі 20-25°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової