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Яким буде вересень-2023 в Україні – прогноз синоптиків

Яким буде вересень-2023 в Україні – прогноз синоптиків

До осені залишається трохи менше двох тижнів, і синоптики вже склали детальний прогноз погоди на перший місяць осені 2023 року.

Загалом, як очікується, ця осінь буде сонячною, але при цьому досить прохолодною. Вона буде більш сухою, але холоднішою, ніж минулого року. Середня температура становитиме 8 градусів тепла.

Погода у вересні: багато сонячних днів

За прогнозами Wisemeteo, вересень цього року буде типовим осіннім місяцем. По-справжньому осінні температурні показники можуть стати вже 1 вересня. Температура повітря в середньому становитиме 13 градусів.

Першого місяця осені синоптики прогнозують невеликі опади. Короткочасні дощі очікуються у межах 9 та 26 вересня.

У той же час, згідно з даними сайту Meteoprog, цей вересень має бути багатим на сонячні дні. Таких днів очікується понад половину місяця.

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Також деякі синоптики припускають, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода, і вересень в Україні цього року, ймовірно, буде теплим та посушливим.

Передбачається, що середня за сезон температура повітря може бути на один градус вище порівняно з останніми десятиліттями. Швидше за все, такі показники спостерігатимуться не щодня, але переважатимуть, особливо на заході країни.

Вересень-2023: коли похолодає?

Як показує прогноз погоди на Accuweather, незначне похолодання може настати у другій декаді місяця та протриматись до 20 числа.

Проте температура триматиметься в межах норми для вересня, аномалій метеорологи не прогнозують.

За матеріалами rbc.ua, фото Odessa-INFO

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