Якими будуть кінець серпня та осінь в Одесі: прогнози синоптиків

За прогнозами синоптиків, «гарячі дні» в Одесі протримаються до кінця літа, у вересні вже буде легше, але осіння прохолода цього року затримається.

Спека в Одесі триватиме до кінця серпня

Причина цього – кліматичне явище Ель-Ніньо, яке впливає на погоду по всьому світу. Під час його активної фази показники температури підвищуються порівняно із середніми, характерними у певний час для певної місцевості.

Так, одеський метеорологічний ресурс The WeatherLab повідомляє, що найближчого тижня варто очікувати спекотну та суху погоду. Аномалія за температурою (а саме, відхилення у бік зростання від середніх показників) складе 3,5-4 градуси вище за норму.

Зміни погоди варто чекати не раніше наступного тижня на заході, півночі та центральній частині країни. На не на сході та півдні, до якого відносять Одеський регіон.

За інформацією sinoptik.ua, в Одесі до початку осені буде ясно і без опадів, а температурний стовпчик так і не опуститься нижче за +30 градусів.

Яка погода буде восени – прогноз

Осінь 2023 року в Одесі та по всій Україні буде сухою та аномально теплою, а зима – “м’якою”. Причина все в тому ж явищі Ель-Ніньо, позитивна фаза якого триватиме щонайменше до кінця зими 2024 року. І хоча воно пов’язане з температурою та течіями вод у Тихому океані, його масштаби та вплив такі, що впливають на погоду по всій планеті.

Про те, якою буде погода восени 2023 року безпосередньо в Україні, розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргмі ДСНС України та НАН України. За її словами, після аномальної серпневої спеки в Україні температура повітря почне знижуватися і особливо це буде відчутно вночі. Але вдень температура повітря навіть у першій декаді вересня підніматиметься до +22…+26°С. У другій декаді буде трохи прохолодніше – від +19 до +25 ° С вдень.

“Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії переважатимуть, особливо на заході країни”, – каже Балабух.

Бабине літо (як правило, це період теплої погоди в жовтні, який триває близько тижня), за словами синоптика, обов’язково настане і середній показник температури за добу перевищуватиме 15 градусів Цельсія.

“Поки що у нас триває класичне літо і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо”, – вважає експерт.

Втім, нетривалі похолодання також можливі. Так, цієї осені в Україні очікуються ранні заморозки. Їх прогнозують на початок листопада.

Що ж до початку зими, то синоптики впевнені, що за рахунок впливу природного явища Ель-Ніньо, вона і цього разу буде теплою, подібно до минулорічної.

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