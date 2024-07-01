Дворові прикраси та день народження смітника: сім миттєвостей одеського тижня

Дворові прикраси та день народження смітника: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 24 по 30 червня?

24 червня

Одеські штучки: до цієї світлини напрошується назва «Відгуляли». Але ми її назвали «З днем народження, альтфатер!».

Фото дня в Одессе: альфатер

25 червня

Біля ставка у Літньому театрі одеського Міського саду:

Фото дня в Одессе: Летний театр Горсада

26 червня

Цей красень-ліхтар прикрашає один з загадкових дворів у центрі міста. Місцеві жителі називають його чарівним.

Фото дня в Одессе: дворовый арт-объект

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27 червня

Одеський червень-2024: ліхтарі і ліхтарики – знову в тренді:

Фото дня в Одессе: торговля фонариками

28 червня

Ще тільки червень… На одеських ринках з’явились перші кавуни. Продавці запевняють: «Це наші. З Кілії».

Фото дня в Одессе: первые арбузы

29 червня

Торгівля в одеську спеку просто неба – справа не з легких. Доводиться використовувати «кондиціонер».

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

30 червня

Як прикрасити балкон? Прогуляйтеся провулком Ляпунових – самі побачите і багато чого навчитесь.

Фото дня в Одессе: балконный арт-объект

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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