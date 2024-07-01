Дворові прикраси та день народження смітника: сім миттєвостей одеського тижня

24 червня

Одеські штучки: до цієї світлини напрошується назва «Відгуляли». Але ми її назвали «З днем народження, альтфатер!».

25 червня

Біля ставка у Літньому театрі одеського Міського саду:

26 червня

Цей красень-ліхтар прикрашає один з загадкових дворів у центрі міста. Місцеві жителі називають його чарівним.

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

27 червня

Одеський червень-2024: ліхтарі і ліхтарики – знову в тренді:

28 червня

Ще тільки червень… На одеських ринках з’явились перші кавуни. Продавці запевняють: «Це наші. З Кілії».

29 червня

Торгівля в одеську спеку просто неба – справа не з легких. Доводиться використовувати «кондиціонер».

30 червня

Як прикрасити балкон? Прогуляйтеся провулком Ляпунових – самі побачите і багато чого навчитесь.

Фото авторки