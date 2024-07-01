Дворові прикраси та день народження смітника: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 24 по 30 червня?
24 червня
Одеські штучки: до цієї світлини напрошується назва «Відгуляли». Але ми її назвали «З днем народження, альтфатер!».
25 червня
Біля ставка у Літньому театрі одеського Міського саду:
26 червня
Цей красень-ліхтар прикрашає один з загадкових дворів у центрі міста. Місцеві жителі називають його чарівним.
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27 червня
Одеський червень-2024: ліхтарі і ліхтарики – знову в тренді:
28 червня
Ще тільки червень… На одеських ринках з’явились перші кавуни. Продавці запевняють: «Це наші. З Кілії».
29 червня
Торгівля в одеську спеку просто неба – справа не з легких. Доводиться використовувати «кондиціонер».
30 червня
Як прикрасити балкон? Прогуляйтеся провулком Ляпунових – самі побачите і багато чого навчитесь.
Фото авторки