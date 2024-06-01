Планета щасливих дітей: дводенне свято у Міському саду (фоторепортаж)

Літній театр… Лунає музика, дитячий сміх. Усмішки на обличчях дорослих і дітей. А скільки ж усього цікавого!.. Майстер-класи, різнокольорові кульки, ігри, танці. І це – цілих два дні, у суботу та неділю.

Погода зовсім літня, немов червень в перший свій день вирішив показати, хто тут справжній хазяїн. І, знов-таки: немов немає ніякої війни, і перед нами країна дитинства така різнобарвна, щедра та весела!..

Незабутні емоції, враження та гарний настрій – це щось на кшталт девізу свята, яке відбувається у Літньому театрі. І все це треба побачити-почути, бо ж відчуття свята – найцінніше, що можна зараз подарувати нашим дітям.

Аніматори, ростові ляльки, спортивні зони, сувеніри. А майстер-класи – це щось: тут навчають плетінню з бісеру, наносять аквагрим. Бажаєте чогось іншого? До ваших послуг турніри з настільних ігор, плетіння косичок, малюнки хною.

Та хіба про все розкажеш, якщо кожний куточок Літнього театру перетворився на веселу казку, місце дитячої насолоди. Та, будемо відверті, весело і цікаво тут не тільки діткам, а і їхнім батькам.

Країна щасливих дітей продовжує дарувати справжню літню казку… Попереду ще багато цікавого, бо ж свято продовжується…

До речі, нагадаємо: сьогодні, 1 червня, відзначається не лише Міжнародний день захисту дітей, а й Всесвітній день батьків.

Фото авторки