Ціни на Новому базарі наприкінці червня: купуємо сині, червоні та зелені

Новий базар наприкінці першого місяця літа: немилосердна спека, люди намагаються триматися тіні. Але ж не завжди ціни, які влаштовують, можна відшукати там, де не пече сонечко.
А сонечко собі намагається нагадати, що воно таке – одеське літо…
«Не хочу м’яса!»
Жінка супутникові:
– Не хочу я ніякого м’яса. Я взагалі в таку спеку не розумію, навіщо їсти… До того ж, оце я готувати буду, а потім світла не стане. І я почну хвилюватись, що у тому холодильнику все зіпсується. Треба нам якось змінювати звички з їжею!..
Супутник:
– Ага, почнемо змінювати. Може, взагалі їсти вже не будемо?.. Ми для чого на ринок прийшли?..
До речі, спека чи якась зовсім інша погода, а на Новому все звично: ніхто нікуди не поспішає… Все в якомусь уповільненому темпі. Що на торговій доріжці по Кінній, що на самому Новому базарі: люди немов прогулюються.
Чоловік з усмішкою на обличчі (з тих, кому спека – благо):
– Так, бринзу не беремо, сир також. Сьогодні купуємо тільки сині, зелені та червоні…
Мається на увазі: баклажани, огірки та помідори.
На щастя, люди все ще жартують…
Тепер – про ціни на Новому базарі.
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 25-40 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-110 грн;
- буряк – 30-50 грн;
- кабачки – 20-40 грн;
- огірки – 40-50 грн;
- солодкий перець – 80-120 грн;
- баклажани – 60-100 грн;
- капуста – 15-30 грн;
- морква – 50-70 грн;
- часник молодий – 140-150 грн;
- кукурудза – 25-35 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 20-35 грн;
- лимони – 50-70 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- полуниця – 70-110 грн;
- черешня – 50-70 грн;
- вишня – 50-70 грн;
- аґрус – 60-80 грн;
- сливи – 40-60 грн.
- абрикоси – 50-70 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-60 грн;
- бринза – 150-250;
- сир – 70-180.
Тепер – про ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 240-250 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шия – 230-270 грн;
- ребра – 130-150 грн.
Свинина
- Задня частина – 180-200;
- шия – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-130 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки