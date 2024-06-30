Ціни на Новому базарі наприкінці червня: купуємо сині, червоні та зелені

«Не хочу м’яса!»

Жінка супутникові:

– Не хочу я ніякого м’яса. Я взагалі в таку спеку не розумію, навіщо їсти… До того ж, оце я готувати буду, а потім світла не стане. І я почну хвилюватись, що у тому холодильнику все зіпсується. Треба нам якось змінювати звички з їжею!..

Супутник:

– Ага, почнемо змінювати. Може, взагалі їсти вже не будемо?.. Ми для чого на ринок прийшли?..

До речі, спека чи якась зовсім інша погода, а на Новому все звично: ніхто нікуди не поспішає… Все в якомусь уповільненому темпі. Що на торговій доріжці по Кінній, що на самому Новому базарі: люди немов прогулюються.

Чоловік з усмішкою на обличчі (з тих, кому спека – благо):

– Так, бринзу не беремо, сир також. Сьогодні купуємо тільки сині, зелені та червоні…

Мається на увазі: баклажани, огірки та помідори.

На щастя, люди все ще жартують…

Тепер – про ціни на Новому базарі.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 25-40 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 40-110 грн;

буряк – 30-50 грн;

кабачки – 20-40 грн;

огірки – 40-50 грн;

солодкий перець – 80-120 грн;

баклажани – 60-100 грн;

капуста – 15-30 грн;

морква – 50-70 грн;

часник молодий – 140-150 грн;

кукурудза – 25-35 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 20-35 грн;

лимони – 50-70 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

полуниця – 70-110 грн;

черешня – 50-70 грн;

вишня – 50-70 грн;

аґрус – 60-80 грн;

сливи – 40-60 грн.

абрикоси – 50-70 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-60 грн;

бринза – 150-250;

сир – 70-180.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 240-250 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шия – 230-270 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

Задня частина – 180-200;

шия – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-130 грн;

судак – 190-250 грн.

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Фото авторки