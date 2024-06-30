Ціни на Новому базарі наприкінці червня: купуємо сині, червоні та зелені

Ціни на Новому базарі наприкінці червня: купуємо сині, червоні та зелені

Новий базар наприкінці першого місяця літа: немилосердна спека, люди намагаються триматися тіні. Але ж не завжди ціни, які влаштовують, можна відшукати там, де не пече сонечко.
А сонечко собі намагається нагадати, що воно таке – одеське літо…

«Не хочу м’яса!»

На Новом базаре, Одесса, июнь 2024

Жінка супутникові:

– Не хочу я ніякого м’яса. Я взагалі в таку спеку не розумію, навіщо їсти… До того ж, оце я готувати буду, а потім світла не стане. І я почну хвилюватись, що у тому холодильнику все зіпсується. Треба нам якось змінювати звички з їжею!..

Супутник:

– Ага, почнемо змінювати. Може, взагалі їсти вже не будемо?.. Ми для чого на ринок прийшли?..

До речі, спека чи якась зовсім інша погода, а на Новому все звично: ніхто нікуди не поспішає… Все в якомусь уповільненому темпі. Що на торговій доріжці по Кінній, що на самому Новому базарі: люди немов прогулюються.

Покупатели на Новом базаре

Чоловік з усмішкою на обличчі (з тих, кому спека – благо):

– Так, бринзу не беремо, сир також. Сьогодні купуємо тільки сині, зелені та червоні…

Мається на увазі: баклажани, огірки та помідори.

На щастя, люди все ще жартують…

Одесский Новый базар

Тепер – про ціни на Новому базарі.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

Цены на овощи на Новом базаре

  • картопля – 25-40 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-110 грн;
  • буряк – 30-50 грн;
  • кабачки – 20-40 грн;
  • огірки – 40-50 грн;
  • солодкий перець – 80-120 грн;
  • баклажани – 60-100 грн;
  • капуста – 15-30 грн;
  • морква – 50-70 грн;
  • часник молодий – 140-150 грн;
  • кукурудза – 25-35 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Новый базар: овощи

Новый базар в Одессе

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

Новый базар: ягоды

  • яблука – 20-35 грн;
  • лимони – 50-70 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • полуниця – 70-110 грн;
  • черешня – 50-70 грн;
  • вишня – 50-70 грн;
  • аґрус – 60-80 грн;
  • сливи – 40-60 грн.
  • абрикоси – 50-70 грн.

Фрукты на Новом базаре

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

Яйца на Новом базаре

  • яйця (десяток) – 25-60 грн;
  • бринза – 150-250;
  • сир – 70-180.

Новый базар: молочный корпус

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Мясо на Новом базаре

Телятина-яловичина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шия – 230-270 грн;
  • ребра – 130-150 грн.

Свинина

  • Задня частина – 180-200;
  • шия – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 280 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

Рыба на Новом базаре

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-130 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Одесса, Новый базар

На одесском Новом базаре

Новый базар, покупатели

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці червня: «молода вже не молода» та перші кавунчики.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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