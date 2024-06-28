Ціни на Привозі наприкінці червня: «молода вже не молода» та перші кавунчики

«Яка ж вона молода?»

Юний хлопчина побачив перші кавуни, прицінився.

– Тридцять гривень, – відповідає продавець.

– За один кавун?

– Ну як це за один кавун? За кілограм.

Інший потенційний покупець питає:

– Звідки ці перші кавунчики? Ще тільки червень, а вже продають.

– З Кілії.

– От про що не спитаєш, то все з Кілії. Якось дивно. Перша полуниця звідти, перші абрикоси…

– І що дивного?

– Щось мені здається, що все це зовсім не з Кілії…

Продавець знизує плечима:

– І що не подобається? Чому не з Кілії, якщо з Кілії?! Чи люди просто приходять настрій зіпсувати?…

Жінка з чоловіком:

– Ой, треба купити молоду картоплю!

– Та яка ж вона молода?

Перехожий чує розмову, приєднується, видає відому цитату:

– Молода вже була не молодою…

Жінка:

– А ще треба молоду капусту купити.

Чоловік:

– Знов «молода»… Ну яка вона молода? Що зараз молоде?

Перехожий повторює свою цитату, але на нього пара не звертає ніякої уваги. Трохи ображений, що ніхто не «зацінив» жарт, він йде собі далі…

То що скільки коштує?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля «молода» (яка вже не зовсім молода) – 15-30 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 40-100 грн;

буряк – 30-45 грн;

кабачки – 15-25 грн;

огірки – 25-60 грн;

солодкий перець – 60-120 грн;

баклажани – 70-100 грн;

капуста – 15-25 грн;

часник – 130-150 грн;

морква – 40-70 грн;

зелений горошок – 80-110 грн;

кукурудза – 20-25 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 60-70 грн;

полуниця – 60-100 грн.

черешня – 50-60 грн;

вишня – 50-60 грн;

аґрус – 50-70 грн;

малина – 100-150 грн;

персики – 40-90 грн;

абрикоси – 40-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-60 грн;

бринза – 150-250 грн;

сир – 60-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

Фото авторки