Диво-ліхтар і піаніно на відомому ринку: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 28 серпня по 3 вересня?

28 серпня

Непоказний фасад старого будинку в Отонівському провулку (колишній Некрасова) прикрашений картинами одеських художників вже не перший рік. А ось арт-дворик в цьому будинку зустріне вас не тільки картинами, а й іншими витворами одеських майстрів.

29 серпня

Одесити бідкаються: яка спека! Називають її аномальною, пекельною, немилосердною. Між тим, осінь тихенько нагадує про себе все частіше і частіше…

30 серпня

Передостанній день літа на головній вулиці Одеси: хоч якийсь вітрець після довгої задушливої спеки… Дихаємо!

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31 серпня

Цей ліхтар на «коронованому» стволі колишнього дерева – творіння рук одеситів. Так вони прикрасили свій старий двір на вулицi Пастера. До речі, ліхтар працює.

1 вересня

Грона винограду у старому одеському дворику… Чарівна картина, намальована її величністю Природою і старанними руками одеситів.

2 вересня

Навіть урна може стати прикрасою вулиці. Якщо, звісно, вона «ексклюзивна» – як оця, що розташована поруч з Одеським художнім фаховим коледжем ім. Грекова.

3 вересня

«Вмієш грати? Сідай і грай!» – так на різних мовах «зазиває» вуличне піаніно на відомій одеській Книжці. Піаніно на Книжці з’явилося ще у 2018 році. Тепер це вже інший інструмент, а от можливість пограти на ньому залишилася.

Фото авторки