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Кінець серпня в Одесі: спека, спрага, «щось холодненьке!» (фоторепортаж)

Кінець серпня в Одесі: спека, спрага, «щось холодненьке!» (фоторепортаж)

Серпень в Одесі… Між тривогами-атаками — ще й аномальна спека. Хоча хто з одеситів може відповісти, що ж воно таке — «нормальна» спека? Пройшлись старими вулицями міста, придивлялись-прислухались, і хоча людей ну дуже мало, «картинку» спекотного серпневого дня ми собі таки «намалювали».

Дві подруги таки знайшли тінь, присіли, сперечаються. Одна каже, що в серпні взагалі жодного дощику не було, інші стверджує, що був. Так, був дощик, та хто ж його пам’ятає, він подарував насолоду восьмого серпня, стільки усього сталося…

Люди на вулицях — с пляшками. На фоні реклами Цирку на льоду здається, що всі в цей ще один спекотний день тільки й мріють про «щось холодненьке» і тінь. Продавчиня в крамниці наполягає «зробити кондиціонер сильніше» та розказує, що «покупці тільки за водою і заходять»:

— Люди їсти від спеки перестали, чи що?..

Між тим, жіночка біля тої крамниці попереджає:

— Ви туди не заходьте! Бо зі спеки у холод потрапите. Там кондиціонер скажений. Це небезпечно.

Інша жінка:

— Спека? Ну то й що? От скоро холодно буде, ми й не встигнемо помітити, кажуть, знов блекаути почнуться… А взагалі, чого переживати, що спека? Це ж не прильоти! Я от, коли тривога виє, ні про яку спеку взагалі не згадую… А коли «бабахає», то зовсім про все забуваю…

Біля крихітної кав’ярні почула:

— Мені все одно що. Тільки щоб холодне! Дуже холодне!

Усюди — напувалки для чотирилапих. А самі чотирилапі у тіні ховаються, навіть хвостами не помахують.

У Міському саду — пусті лавки. Ті, що на сонці. «Тіньові», звісно, зайняті, але ж довелось почути, що та тінь ніякої прохолоди не дає, присів — далі пішов. Люди з дітьми намагаються стати (чи присісти) ближче до фонтану. Фонтан працює «на повну», діти в захваті…

…В Одесі — спека… Така нормальна собі «аномальна» серпнева спека…

Марія Котова

Фото авторки

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