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Октябрь по-одесски: заглянем в старые дворики? (фото)

Октябрь по-одесски: заглянем в старые дворики? (фото)

Октябрь на исходе, а классическая осень не торопится в город. «Багрец и золото» – это пока не про нас. И все же отметины предстоящего листопада встречаются уже все чаще. Самое время заглянуть в старые одесские дворики.

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Здесь, кажется, каждый словно соревнуется назваться самым-самым двором с изюминкой. Тут плющ и дикий виноград овил стену ковром, там коты демонстрируют каждому входящему, кто здесь истинный хозяин. А кое-где вас встречает удивленный дворовой пес, словно интересуется: вы сюда зачем?

А мы «сюда и туда» – чтобы запечатлеть октябрь в старых одесских дворах, которые, кажется, чуть притаились-притихли после жаркого лета. И кажутся они поэтому немного таинственными, и каждый из них – неповторим.

Этот дворик использует все подручные средства, чтобы создать нечто эдакое, а в этом – трудится настоящий местный фонтан «под старину».

Сохранившиеся колодцы-цистерны и колесоотбойные тумбы, ставшие сами себе памятниками, пень от отжившего свое дерева и старый кран, палисаднички и украшенные лесенки, ведущие на старые одесские веранды… Ах, эти одесские дворики!..

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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