Новости Одессы и Одесской области

Чудо-фонарь и пианино на известном рынке: семь мгновений одесской недели (фото)

Чудо-фонарь и пианино на известном рынке: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих разнообразных событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 28 августа по 3 сентября?

28 августа

Невзрачный фасад старого дома в Отоновском переулке (бывший Некрасова) украшен картинами одесских художников уже не первый год. А вот арт-дворик в этом доме встретит вас не только картинами, но и другими творениями одесских мастеров.

Фото дня, арт-дворик

29 августа

Одесситы жалуются: какая жара! Называют ее аномальной, адской, немилосердной. Между тем, осень тихонько напоминает о себе все чаще и чаще…

Фото дня, начало осени

30 августа

Предпоследний день лета на главной улице Одессы: хоть какой-то ветерок после долгой удушающей жары… Дышим!

Фото дня, на Дерибасовской

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31 августа

Этот фонарь на «коронованном» стволе бывшего дерева – творение рук одесситов. Так они украсили свой старый двор по улице Пастера. Кстати, фонарь работает.

Фото дня, фонарь на дереве

1 сентября

Гроздья винограда в старом одесском дворике… Волшебная картина, нарисованная ее величеством Природой и старательными руками одесситов.

Фото дня, виноград

2 сентября

Даже урна может стать украшением улицы. Если, конечно, она «эксклюзивная» – как эта, что установлена рядом с Одесским художественным профессиональным колледжем им. Грекова.

Фото дня, урна

3 сентября

«Умеешь играть? Садись и играй!» – так на разных языках «призывает» уличное пианино на известной одесской Книжке. Пианино на Книжке появилось еще в 2018 году. Теперь это уже другой инструмент, а вот возможность поиграть на нем осталась.

Фото дня, уличное пианино на Книжке

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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