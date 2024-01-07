Дивні ялинки та намисто тьоті Соні: сім миттєвостей одеського тижня

1 січня

Перший день 2024-го: після тяжкої новорічної ночі люди зібрались біля головної ялинки міста на Дерибасівській. Людей багато. Новорічне побажання – одне на всіх…

2 січня

Отакий симпатичний мега-герой – символ 2024 року – зустрічає глядачів в Одеському академічному театрі ляльок.

3 січня

Життя триває: екскурсанти з зацікавленням вивчають таємниці Куточка старої Одеси.

4 січня

Тьотя Соня – героїня одеського Привозу – красується в новому святковому намисті. Котик біля її ніг залишився без новорічної прикраси.

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5 січня

Жива ялинка, ялинкові букети, новорічний віночок та прикраси… Все це ми побачили у продажу на одному з ринків міста… п’ятого січня. Доречно…

6 січня

В Літньому театрі одеського Міського саду власна атмосфера: там сьогодні, шостого січня, закінчують встановлювати… ялинку – велику, штучну, в трохи дивному вбранні, яке нагадує «щось хелловінське»…

7 січня

Без слів… Просто новорічна вітрина на вулиці Грецькій…

Фото авторки