Дивні ялинки та намисто тьоті Соні: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості першого тижня 2024 року – з 1 по 7 січня?
1 січня
Перший день 2024-го: після тяжкої новорічної ночі люди зібрались біля головної ялинки міста на Дерибасівській. Людей багато. Новорічне побажання – одне на всіх…
2 січня
Отакий симпатичний мега-герой – символ 2024 року – зустрічає глядачів в Одеському академічному театрі ляльок.
3 січня
Життя триває: екскурсанти з зацікавленням вивчають таємниці Куточка старої Одеси.
4 січня
Тьотя Соня – героїня одеського Привозу – красується в новому святковому намисті. Котик біля її ніг залишився без новорічної прикраси.
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5 січня
Жива ялинка, ялинкові букети, новорічний віночок та прикраси… Все це ми побачили у продажу на одному з ринків міста… п’ятого січня. Доречно…
6 січня
В Літньому театрі одеського Міського саду власна атмосфера: там сьогодні, шостого січня, закінчують встановлювати… ялинку – велику, штучну, в трохи дивному вбранні, яке нагадує «щось хелловінське»…
7 січня
Без слів… Просто новорічна вітрина на вулиці Грецькій…
Фото авторки