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Дивні ялинки та намисто тьоті Соні: сім миттєвостей одеського тижня

Дивні ялинки та намисто тьоті Соні: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості першого тижня 2024 року – з 1 по 7 січня?

1 січня

Перший день 2024-го: після тяжкої новорічної ночі люди зібрались біля головної ялинки міста на Дерибасівській. Людей багато. Новорічне побажання – одне на всіх…

Фото дня в Одессе, елка на Дерибасовской

2 січня

Отакий симпатичний мега-герой – символ 2024 року – зустрічає глядачів в Одеському академічному театрі ляльок.

Фото дня в Одессе, елка

3 січня

Життя триває: екскурсанти з зацікавленням вивчають таємниці Куточка старої Одеси.

Фото дня в Одессе, на экскурсии

4 січня

Тьотя Соня – героїня одеського Привозу – красується в новому святковому намисті. Котик біля її ніг залишився без новорічної прикраси.

Фото дня в Одессе, тетя Соня

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5 січня

Жива ялинка, ялинкові букети, новорічний віночок та прикраси… Все це ми побачили у продажу на одному з ринків міста… п’ятого січня. Доречно…

Фото дня в Одессе, продажа елок

6 січня

В Літньому театрі одеського Міського саду власна атмосфера: там сьогодні, шостого січня, закінчують встановлювати… ялинку – велику, штучну, в трохи дивному вбранні, яке нагадує «щось хелловінське»…

Фото дня в Одессе, елка в Горсаду

7 січня

Без слів… Просто новорічна вітрина на вулиці Грецькій…

Фото дня в Одессе, новогодняя витрина

Фото авторки

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