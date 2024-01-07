Удивительные елки и ожерелье тети Сони: семь мгновений одесской недели

1 января

Первый день 2024-го: после тяжелой новогодней ночи люди собрались возле главной елки города на Дерибасовской. Людей много. Новогоднее пожелание – одно на всех…

2 января

Такой вот симпатичный мега-герой – символ 2024 года – встречает зрителей в Одесском академическом театре кукол.

3 января

Жизнь продолжается: экскурсанты с интересом изучают тайны Уголка старой Одессы.

4 января

Тетя Соня – героиня одесского Привоза – красуется в новом праздничном ожерелье. Котик у ее ног остался без новогоднего украшения.

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5 января

Живая елка, елочные букеты, новогодний веночек и украшения… Все это мы увидели в продаже на одном из рынков города… пятого января. Очень вовремя…

6 января

В Летнем театре одесского Городского сада своя атмосфера: там сегодня, шестого января, заканчивают устанавливать… елку – большую, искусственную, в немного удивительном наряде, напоминающем «что-то хэллоуинское»…

7 января

Без слов… Просто новогодняя витрина на улице Греческой…

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