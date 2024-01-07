Удивительные елки и ожерелье тети Сони: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения первой недели 2024 года – с 1 по 7 января?
1 января
Первый день 2024-го: после тяжелой новогодней ночи люди собрались возле главной елки города на Дерибасовской. Людей много. Новогоднее пожелание – одно на всех…
2 января
Такой вот симпатичный мега-герой – символ 2024 года – встречает зрителей в Одесском академическом театре кукол.
3 января
Жизнь продолжается: экскурсанты с интересом изучают тайны Уголка старой Одессы.
4 января
Тетя Соня – героиня одесского Привоза – красуется в новом праздничном ожерелье. Котик у ее ног остался без новогоднего украшения.
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5 января
Живая елка, елочные букеты, новогодний веночек и украшения… Все это мы увидели в продаже на одном из рынков города… пятого января. Очень вовремя…
6 января
В Летнем театре одесского Городского сада своя атмосфера: там сегодня, шестого января, заканчивают устанавливать… елку – большую, искусственную, в немного удивительном наряде, напоминающем «что-то хэллоуинское»…
7 января
Без слов… Просто новогодняя витрина на улице Греческой…
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