Зимова резиденція для дітей та дорослих: у центрі Одеси з’явилося дивовижне місце (фоторепортаж)

Свій «зовнішній вигляд» Театр Ляльок почав змінювати ще до війни. Але тепер перед нами відкриває двері це лялькове диво.

І кожен, хто в ці дні завітає у цей будинок казок, що оживають на очах, стає їх героєм. Бо всі вони — живі, радіють та переживають разом з нами.

Зимова резиденція — це вистава перед виставою. Діти й дорослі потрапляють у сповнене добра й надії диво, насолоджується усім побаченим та почутим і на якийсь час забуває про все на світі, як це буває лише в дитинстві.

— Яка краса! Хоч бажання загадуй! — чую перші відгуки глядачів.

— Ой, тільки б не повітряна тривога! — каже хлопчик, що поспішає з мамою до Зимової резиденції, а потім — до зали для глядачів.

Так, важкі в нас часи! Але ж як намагаються у Театрі ляльок не тільки підняти настрій, а й нагадати про головне: мрії і надії збуваються!

Ви ж тільки придивіться на обличчя цих героїв і героїнь, що зустрічають кожного дня дітей і дорослих у нашому одеському ляльковому театрі — доброму, загадковому і чарівному, як саме дитинство…

Фото: Марія Котова