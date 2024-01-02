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Зимова резиденція для дітей та дорослих: у центрі Одеси з’явилося дивовижне місце (фоторепортаж)

Зимова резиденція для дітей та дорослих: у центрі Одеси з’явилося дивовижне місце (фоторепортаж)

Ну от як пройти повз цього дива на вулиці Пастера «просто так»? Так, це вхід до Одеського академічного театру ляльок. Та чи просто вхід? Це ж сама казка перед очима! А ще слід додати, що звідти можна потрапити у Зимову резиденцію, що відкрилась у театрі для дітей і дорослих.

Свій «зовнішній вигляд» Театр Ляльок почав змінювати ще до війни. Але тепер перед нами відкриває двері це лялькове диво.

Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова

І кожен, хто в ці дні завітає у цей будинок казок, що оживають на очах, стає їх героєм. Бо всі вони — живі, радіють та переживають разом з нами.

Зимова резиденція. Котова

Зимова резиденція — це вистава перед виставою. Діти й дорослі потрапляють у сповнене добра й надії диво, насолоджується усім побаченим та почутим і на якийсь час забуває про все на світі, як це буває лише в дитинстві.

Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова

— Яка краса! Хоч бажання загадуй! — чую перші відгуки глядачів.

— Ой, тільки б не повітряна тривога! — каже хлопчик, що поспішає з мамою до Зимової резиденції, а потім — до зали для глядачів.

Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова

Так, важкі в нас часи! Але ж як намагаються у Театрі ляльок не тільки підняти настрій, а й нагадати про головне: мрії і надії збуваються!

Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова
Зимова резиденція. Котова

Ви ж тільки придивіться на обличчя цих героїв і героїнь, що зустрічають кожного дня дітей і дорослих у нашому одеському ляльковому театрі — доброму, загадковому і чарівному, як саме дитинство…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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