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Найстаріший Новий базар 6 січня: таке хороше м’ясо, такі хороші ціни (фоторепортаж)

Найстаріший Новий базар 6 січня: таке хороше м’ясо, такі хороші ціни (фоторепортаж)

«Таке хороше м’ясо! Беріть!» — перше, що я почула у м’ясо-молочному (він же рибний) корпусі найстарішого одеського Нового базару. Також почула від покупця у відповідь: «А ціни які хороші!». Пролунало трохи саркастично, але ж посмішкою. І це — головне.

Все «потихеньку»

Так, ціни інколи так вражають, що навіть там, де дешевше, ми побачили чергу (це для Нового — «новина»). Але ж все інше на Новому звичне — людей не дуже багато, вони не тільки купляють потрібне, а ще й прогулюються. Звісно ж, і кав’ярні собі працюють потихеньку, бо для місцевих похід на Новий — це як такий собі вихід «на люди».

Новый рынок 06.01. Котова

Працює «доріжка» на Новий, вона вже без ялинок, звісно. Доріжка все ще вважається «дешевою», та це не так чи не зовсім так.

Новый рынок 06.01. Котова

Що ж з цінами на початку року на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • картопля – 25-30;
  • цибуля — 25-35 грн;
  • помідори — 90-130 грн;
  • буряк — (в «середньому») 25 грн;
  • кабачки — 100-130 грн;
  • огірки — 100-230 грн;
  • солодкий перець — 90-150 грн;
  • баклажани — 100-170 грн;
  • капуста — 20-25 грн;
  • морква — (в «середньому») 25 грн грн;
  • часник — 120-150 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • яблука — 25-40 грн;
  • груші — 50-80 грн;
  • лимони — 60-100 грн;
  • мандарини — 60-120 грн;
  • апельсини — 60-110 грн;
  • банани — 60-80 грн;
  • гранати — 100-150 грн;

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

Новый рынок 06.01. Котова
Новый рынок 06.01. Котова
  • яйця (десяток) — 45-80 грн;
  • бринза — 160-230;
  • сир — 80-170.

Тепер — про ціни на м’ясо та сало

Новый рынок 06.01. Котова

Телятина-яловичина:

  • задня частина — 230-250 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шия — 190-220 грн;
  • ребра — 140-160 грн.

Свинина:

  • задня частина — 190-250;
  • шия — 280-300 грн;
  • лопатка — 190-220 грн;
  • ребра — 190-200 грн.
  • несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)
  • солоне сало — від 170 грн до 280 грн.

Що почому у рибних місцях Нового базару

Новый рынок 06.01. Котова

  • короп — 120-150;
  • товстолобик — 90-130 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 90-100 грн;
  • судак — 200-250 грн;
  • сом — 200-250.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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