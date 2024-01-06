Найстаріший Новий базар 6 січня: таке хороше м’ясо, такі хороші ціни (фоторепортаж)

«Таке хороше м’ясо! Беріть!» — перше, що я почула у м’ясо-молочному (він же рибний) корпусі найстарішого одеського Нового базару. Також почула від покупця у відповідь: «А ціни які хороші!». Пролунало трохи саркастично, але ж посмішкою. І це — головне.
Все «потихеньку»
Так, ціни інколи так вражають, що навіть там, де дешевше, ми побачили чергу (це для Нового — «новина»). Але ж все інше на Новому звичне — людей не дуже багато, вони не тільки купляють потрібне, а ще й прогулюються. Звісно ж, і кав’ярні собі працюють потихеньку, бо для місцевих похід на Новий — це як такий собі вихід «на люди».
Працює «доріжка» на Новий, вона вже без ялинок, звісно. Доріжка все ще вважається «дешевою», та це не так чи не зовсім так.
Що ж з цінами на початку року на Новому базарі?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:
- картопля – 25-30;
- цибуля — 25-35 грн;
- помідори — 90-130 грн;
- буряк — (в «середньому») 25 грн;
- кабачки — 100-130 грн;
- огірки — 100-230 грн;
- солодкий перець — 90-150 грн;
- баклажани — 100-170 грн;
- капуста — 20-25 грн;
- морква — (в «середньому») 25 грн грн;
- часник — 120-150 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:
- яблука — 25-40 грн;
- груші — 50-80 грн;
- лимони — 60-100 грн;
- мандарини — 60-120 грн;
- апельсини — 60-110 грн;
- банани — 60-80 грн;
- гранати — 100-150 грн;
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 45-80 грн;
- бринза — 160-230;
- сир — 80-170.
Тепер — про ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина:
- задня частина — 230-250 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шия — 190-220 грн;
- ребра — 140-160 грн.
Свинина:
- задня частина — 190-250;
- шия — 280-300 грн;
- лопатка — 190-220 грн;
- ребра — 190-200 грн.
- несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)
- солоне сало — від 170 грн до 280 грн.
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп — 120-150;
- товстолобик — 90-130 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 90-100 грн;
- судак — 200-250 грн;
- сом — 200-250.
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