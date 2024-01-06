Найстаріший Новий базар 6 січня: таке хороше м’ясо, такі хороші ціни (фоторепортаж)

Все «потихеньку»

Так, ціни інколи так вражають, що навіть там, де дешевше, ми побачили чергу (це для Нового — «новина»). Але ж все інше на Новому звичне — людей не дуже багато, вони не тільки купляють потрібне, а ще й прогулюються. Звісно ж, і кав’ярні собі працюють потихеньку, бо для місцевих похід на Новий — це як такий собі вихід «на люди».

Працює «доріжка» на Новий, вона вже без ялинок, звісно. Доріжка все ще вважається «дешевою», та це не так чи не зовсім так.

Що ж з цінами на початку року на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

картопля – 25-30;

цибуля — 25-35 грн;

помідори — 90-130 грн;

буряк — (в «середньому») 25 грн;

кабачки — 100-130 грн;

огірки — 100-230 грн;

солодкий перець — 90-150 грн;

баклажани — 100-170 грн;

капуста — 20-25 грн;

морква — (в «середньому») 25 грн грн;

часник — 120-150 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

яблука — 25-40 грн;

груші — 50-80 грн;

лимони — 60-100 грн;

мандарини — 60-120 грн;

апельсини — 60-110 грн;

банани — 60-80 грн;

гранати — 100-150 грн;

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 45-80 грн;

бринза — 160-230;

сир — 80-170.

Тепер — про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина:

задня частина — 230-250 грн;

антрекот — 200-220 грн;

шия — 190-220 грн;

ребра — 140-160 грн.

Свинина:

задня частина — 190-250;

шия — 280-300 грн;

лопатка — 190-220 грн;

ребра — 190-200 грн.

несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)

солоне сало — від 170 грн до 280 грн.

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп — 120-150;

товстолобик — 90-130 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — 90-100 грн;

судак — 200-250 грн;

сом — 200-250.

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