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Останній день року в Одесі: «штучки» з ялинками, тривога, надія (фоторепортаж)

Останній день року в Одесі: «штучки» з ялинками, тривога, надія (фоторепортаж)

Тривога!.. Відбій… Тривога!.. Відбій… Жінка дивиться в мобільник, каже своїй супутниці: може підемо ховатись? Та відповідає чітко й різко: «Я ще цукерок не купила! Куплю – буду думати!». На тривожне: «А якщо прильот?», відповідь теж чітка: «Хай на тих уй…ів летить!».

Так і живемо вже наприкінці другого року на воєнному стані. А на вулиці в останній день 2023-го – сонце, тепло, майже весна. На душі – мікс: одна-єдина надія змішалась з тривогою…

Але ж придивіться на головну ялинку міста: аншлаг!..

Одесса предновогодняя, аллея
Одесса предновогодняя, фотозона у главной елки
Одесса предновогодняя, у главной елки
Одесса предновогодняя, Уточкино

Та ми ж в Одесі! В центрі – свої штучки: у Літньому театрі Міського саду прикрасили ялинку, що тут росте, а біля туалету – ще одну, маленьку.

Та це ще не все. Встановлюють і велику – штучну. Ще й олені новорічні звідкись «прискакали». І все це – в останній день року. Люди дивляться, один в одного питають: «Що це таке?»… Побачимо…

Одесса предновогодняя, в Горсаду
Елка в Горсаду, Одесса, 31 декабря 2023
Одесса предновогодняя, портреты
Одесса предновогодняя, рождественская звезда
Одесса предновогодняя, елочка
Одесса предновогодняя, олени в Горсаду
Одесса предновогодняя, елочный каркас

До речі, мандаринові дерева на Грецькій стають все більш відомими, це місце вже називають «мандариновим кварталом». Ще одна передноворічна одеська «штучка»…

Одесса предновогодняя, мандариновое дерево на Греческой
Одесса предновогодняя, декор
Одесса предновогодняя, Санта
Одесса предновогодняя, центр

Пройшлися вулицями, на головній – аншлаг, на інших – спокійніше.

Рік поспішає в історію… А головне бажання вже другий рік поспіль у нас одне-єдине на всіх. І воно час від часу лунає і лунає на одеських вулицях в останній день воєнного 2023 року…

«Відбій повітряної тривоги!», – пролунало на Дерибасівській.

Життя триває!..

Одесса предновогодняя, прохожие
Одесса предновогодняя, еловая ветка
Одесса предновогодняя, растения
Одесса предновогодняя, глинтвейн
Одесса предновогодняя, авто на Дкрибасовской
Одесса предновогодняя, лошадка
Одесса предновогодняя, арт-стена
Одесса предновогодняя, прохожие на Дерибасовской
Одесса предновогодняя, в центре города
Одесса предновогодняя, байкеры
Одесса предновогодняя, Европа
Одесса предновогодняя, ТЦ Афины
Одесса предновогодняя, елочки

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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