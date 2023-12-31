Останній день року в Одесі: «штучки» з ялинками, тривога, надія (фоторепортаж)

Так і живемо вже наприкінці другого року на воєнному стані. А на вулиці в останній день 2023-го – сонце, тепло, майже весна. На душі – мікс: одна-єдина надія змішалась з тривогою…

Але ж придивіться на головну ялинку міста: аншлаг!..

Та ми ж в Одесі! В центрі – свої штучки: у Літньому театрі Міського саду прикрасили ялинку, що тут росте, а біля туалету – ще одну, маленьку.

Та це ще не все. Встановлюють і велику – штучну. Ще й олені новорічні звідкись «прискакали». І все це – в останній день року. Люди дивляться, один в одного питають: «Що це таке?»… Побачимо…

До речі, мандаринові дерева на Грецькій стають все більш відомими, це місце вже називають «мандариновим кварталом». Ще одна передноворічна одеська «штучка»…

Пройшлися вулицями, на головній – аншлаг, на інших – спокійніше.

Рік поспішає в історію… А головне бажання вже другий рік поспіль у нас одне-єдине на всіх. І воно час від часу лунає і лунає на одеських вулицях в останній день воєнного 2023 року…

«Відбій повітряної тривоги!», – пролунало на Дерибасівській.

Життя триває!..

Фото авторки