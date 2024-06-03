Неймовірний Доброслав: 17 парків, понад 100 пам’ятників та скульптур на площі 3,5 гектара

Рози проти смітників

Перше, на що звертаєш увагу в Доброславі – жодного смітника. Річ у тому, що там, де колись збиралися гори сміття розбиті сквери та парки. Людмила Прокопечко, голова селищної ради говорить, що зараз місця під нові проєкти треба тепер дуже добре шукати, адже таких проблемних місць майже не залишилось. Завдяки такому підходу, зелені зони розташовані не лише в центрі, навколо будівель державних органів, а по всьому селищу.

Ще один секрет – тут не має моря. Тому, щоб привернути увагу туристів, які їдуть на Тилигульський лиман, Устричну ферму або в сусідню громаду на розвалини замку Курисів треба добряче покреативити. Адже мало просто розбити парки, треба наповнити їх сенсом та життям. Саме так в 2017 році зʼявився Японський сад із прудом та альтанками де проводять чайні церемонії або затишний Прованс, де подають каву та круасани.

Зʼявитися власному пляжу завадила війна, адже в центрі Доброслава є доволі велике озеро. За десятки років воно заілилось та поросло очеретом. Років пʼять тому було вирішено привести його до ладу, розбити набережну, встановити фонтани, а на березі облаштувати пляж та водну станцію з атракціями. Так, в 2020 році відкрили першу чергу парку Дубай і частину набережної. На жаль, ні фонтанів, ні пляжу не встигли збудувати, але місце з гігантськими ліхтарями, золотими конями, газонами та кафе, стало улюбленим місцем відпочинку не лише молоді.

Не просити, а заробляти

Пляж буде, обіцяє Людмила Прокопечко, але після Перемоги. Зараз всі гроші йдуть на армію – у громади забрали податок на доходи фізичних осіб. Таким чином, бюджет втратив 63% надходжень, а це для 16 тисячної громади дуже суттєво. Тут не має великих підприємств, саме тому доходи громадян, невеликих підприємців та фермерів основне джерело надходжень. Ось і намагаються перезапустити туризм, який два роки теж був на паузі. Змучені війною люди, потребують відпочинку та перезавантаження, тож Доброслав, завдяки своєму вигідному розташуванню потрохи виборює славу популярної туристичної локації, де завжди є що подивитися.

— На жаль, за все що ми робимо ми отримуємо подяку лише від людей, а від влади – лише стусани. Я не знаю, чому так відбувається, адже все має бути збалансовано. За цей час ми передали понад 70 мільйонів гривень і щотижня надаємо величезну волонтерську допомогу, це теж десятки мільйонів. Але ми не можемо не думати про те, що громада має жити, розвиватися. А як поповнювати бюджет, як заробляти, як потім допомагати?

Серед проєктів, які чекають реалізації — готель, Доброславська Ривʼєра, Трояндова Феєрія з рестораном та СПА. Кожний з них, не лише туристичний магніт, а перш за все можливості для створення сотень робочих місць та розвитку малого бізнесу якому тут обіцяють «зелене світло».

— У нас не має прямого виходу на потужних інвесторів, на міжнародних партнерів. Ми виходимо, але це з такими перешкодами! Цей шлях може бути набагато коротшим, якщо в цьому буде зацікавлена влада району, області, України.

Селище відчайдушних садоводів

Прогулюючись містечком, здається, що тут живуть виключно відчайдушні садоводи, які засаджують ароматними розами будь-який вільний клаптик землі. Саме так виглядають скверик «Бабусин дворик», парк «Закоханих сердець» або розбитий в балці на околиці парк болгарської культури «Тракія».

Загалом на території селища, площа якого трохи більша ніж 3.5 га розташовано 17 парків та скверів і декілька десятків памʼятників та скульптур. В 2018 році досвід створення парку «Лісова пісня» увійшов до посібника кращих практик місцевого самоврядування, а памʼятник Кіборгам став першим зведеним меморіалом на території Одеської області.

Внутрішній туризм відроджується?

В 2022 році надходження туристичного збору в Одеській області зменшилось майже в сім разів. Про це розказала начальниця управління туризму департаменту фізичної культури, спорту та туризму Одеської ОВА Анжеліка Легеза. Але за чотири місяці поточного року надходження перевищили показники першого року війни.

З лютого 2022 до кінця 2023 року було повністю заморожене фінансування заходів програми з розвитку туризму. Не працювали туристичний сайт та мобільний додаток Одеської області.

— Сьогодні департамент розробив проект програми розвитку туризму, рекреації та курортів на 2024-2026 рік. Він вже пройшов окремі пункти узгодження, але ми запрошуємо всіх долучитися і внести ще свої пропозиції. Станом на сьогодні є проблеми з фінансуванням, тобто ми бачимо своїм основним завданням, налагодити безпосередній контакт з регіоном, отримати пропозиції щодо реалізації проектів і далі об’єднати зусилля у пошуках донорських організацій з залученням туристичних агенцій, інвестиційних компаній — розповіла Анжеліка Легеза.

Як доїхати до Доброслава