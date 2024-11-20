Новини Одеси та Одеської області

Відвідайте безкоштовні концерти, виставки та зустрічі в Одесі: афіша на 20-21 листопада

Відвідайте безкоштовні концерти, виставки та зустрічі в Одесі: афіша на 20-21 листопада

 «Моменти стійкості щодень» так називається виставка, яка відкрилась в культурному центрі Юніон. Так можна назвати всі події, які будуть відбуватися протягом всього тижня. Мова йде не про розваги, а про події, які розвивають, наповнюють а й іноді лікують наші душі. Обирайте, плануйте, приходьте. А ми завжди поряд. 

Що: Виставка «Моменти стійкості щодень» 
Де: Трорїцька, 43 МКЦ Юніон
Коли: 20 – 29 листопада
https://www.facebook.com/photo/?fbid=540956525576065&set=a.196481723356882 

Що: Дискусія  «Чи має Одеса роботу для ветеранів?»
Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»
Коли: 20 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/19qw1MUe76/
Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/GKxDAFz9bAYMMnkb6

Що: Концерт вокальної музики 
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 21 листопада, 13:00
https://odma.edu.ua/konczert-vokalnoyi-muzyky-3/ 

Що: Зустріч-спомин учасників одеського Майдану 2013-2014 років.
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 21 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15WPSCod1y/ 

Що: Літературний марафон Вʼячеслава Слісарчука
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/19bsPthsZg/ 

Що: Євреї в одеському КВК
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 21 листопада, 18:00
https://www.facebook.com/share/19eQ9QAMCe/ 

Що: American Speaking Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 21 листопада, 18:30
https://www.facebook.com/share/18ktpxK9Ny/
Реєстрація: https://bit.ly/3Z9uuo2 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk