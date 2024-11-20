Відвідайте безкоштовні концерти, виставки та зустрічі в Одесі: афіша на 20-21 листопада

«Моменти стійкості щодень» так називається виставка, яка відкрилась в культурному центрі Юніон. Так можна назвати всі події, які будуть відбуватися протягом всього тижня. Мова йде не про розваги, а про події, які розвивають, наповнюють а й іноді лікують наші душі. Обирайте, плануйте, приходьте. А ми завжди поряд.
Що: Виставка «Моменти стійкості щодень»
Де: Трорїцька, 43 МКЦ Юніон
Коли: 20 – 29 листопада
https://www.facebook.com/photo/?fbid=540956525576065&set=a.196481723356882
Що: Дискусія «Чи має Одеса роботу для ветеранів?»
Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»
Коли: 20 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/19qw1MUe76/
Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/GKxDAFz9bAYMMnkb6
Що: Концерт вокальної музики
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 21 листопада, 13:00
https://odma.edu.ua/konczert-vokalnoyi-muzyky-3/
Що: Зустріч-спомин учасників одеського Майдану 2013-2014 років.
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 21 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15WPSCod1y/
Що: Літературний марафон Вʼячеслава Слісарчука
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/19bsPthsZg/
Що: Євреї в одеському КВК
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 21 листопада, 18:00
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Що: American Speaking Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 21 листопада, 18:30
https://www.facebook.com/share/18ktpxK9Ny/
Реєстрація: https://bit.ly/3Z9uuo2