Відвідайте безкоштовні концерти, виставки та зустрічі в Одесі: афіша на 20-21 листопада

Що: Виставка «Моменти стійкості щодень»

Де: Трорїцька, 43 МКЦ Юніон

Коли: 20 – 29 листопада

https://www.facebook.com/photo/?fbid=540956525576065&set=a.196481723356882

Що: Дискусія «Чи має Одеса роботу для ветеранів?»

Де: Єврейська, 49, Простір «На часі»

Коли: 20 листопада, 17:00

https://www.facebook.com/share/19qw1MUe76/

Реєстрація обов’язкова: https://forms.gle/GKxDAFz9bAYMMnkb6

Що: Концерт вокальної музики

Де: Новосельського, 63, Музична академія

Коли: 21 листопада, 13:00

https://odma.edu.ua/konczert-vokalnoyi-muzyky-3/

Що: Зустріч-спомин учасників одеського Майдану 2013-2014 років.

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 21 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/15WPSCod1y/

Що: Літературний марафон Вʼячеслава Слісарчука

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 листопада, 17:00

https://www.facebook.com/share/19bsPthsZg/

Що: Євреї в одеському КВК

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 21 листопада, 18:00

https://www.facebook.com/share/19eQ9QAMCe/

Що: American Speaking Club

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 21 листопада, 18:30

https://www.facebook.com/share/18ktpxK9Ny/

Реєстрація: https://bit.ly/3Z9uuo2