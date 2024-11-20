Частина Одеси в четвер залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

У частині Приморського району Одеси в четвер, 21 листопада 2024 року, тимчасово відключать воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт.
Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
У компанії попередили мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 21 листопада 2024 року з 9:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:
- провулок Валерія Лобановського (Матросова),
- Семінарська,
- пр-т Шевченка,
- Решата Аметова (Романа Кармена),
- Незалежності (Армійська),
- провулок Шампанський,
- проспект Лесі Українки,
- Французький бульвар,
- Довженка,
- провулок Ботанічний.
Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)
Нагадаємо, що енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала значних руйнувань в наслідок російського масованого удару ракетами та дронами.