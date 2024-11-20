Частина Одеси в четвер залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

1000 днів війни: що думають відомі одесити про її завершення Тисяча днів війни – це водночас символ української стійкості та нагадування про виклики, які залишаються невирішеними. Чи можна передбачити завершення цієї трагедії? Відомі одесити – військові, культурні діячі, волонтери та історики – поділилися своїми думками. Їхні прогнози вказують на різноманітність бачень: від песимістичних оцінок до віри у стратегічний перелом. Але всі вони сходяться в одному – шлях до перемоги вимагає єдності, реформ і боротьби не лише на полі бою, а й у інформаційному та культурному просторі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Енергетики повідомили, коли на Таїрова в Одесі з’являться тепло та вода Вдень 18 листопада одеським енергетикам вдалося заживити електрикою критичну інфраструктуру на півдні міста (жилмасив Таїрова). Тому вже цього вечора мешканці спального району мають бути із водою та опаленням. Ситуація з відновленням світла залишається складною. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеса залишається без світла: коли відновлять На ранок 18 листопада дома та квартири одеситів залишаються без світла. Точно назвати час, коли з’явиться електроенергія, наразі складно навіть самим енергетикам. Є лише опосередкована інформація, про що й розповідає “Одеське Життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ