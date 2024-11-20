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Частина Одеси в четвер залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

Частина Одеси в четвер залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

У частині Приморського району Одеси в четвер, 21 листопада 2024 року, тимчасово відключать воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт.

Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».

У компанії попередили мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 21 листопада 2024 року з 9:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:

  • провулок Валерія Лобановського (Матросова),
  • Семінарська,
  • пр-т Шевченка,
  • Решата Аметова (Романа Кармена),
  • Незалежності (Армійська),
  • провулок Шампанський,
  • проспект Лесі Українки,
  • Французький бульвар,
  • Довженка,
  • провулок Ботанічний.

Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

Нагадаємо, що енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала значних руйнувань в наслідок російського масованого удару ракетами та дронами.

 

 

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