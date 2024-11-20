Детям в Доброславе понравилась реформа школьного питания: секрет местной школы

Запоздалые коррективы

Только сейчас в предложенное школьное меню внесли коррективы, в частности, если раньше должны были использовать для приготовления блюд только мясо курицы, то теперь разрешили также говядину и свинину. Кроме того, инициаторы реформы школьного питания начали подчеркивать: меню Клопотенко является рекомендованным, а не обязательным. И каждое учебное заведение может разработать свое меню, опираясь на рекомендации по здоровому питанию и местные традиции. Потому что то, что любят на Закарпатье, наверное, не слишком воспримут в Одессе. Или одесский форшмак не очень поймут в Виннице.

Интересно, что путем использования национальных традиций и предпочтений сначала пошли руководители школ и повара на местах. Потому что они искали выход из ситуации, когда дети массово отказывались есть предложенные блюда и оставались голодными. Запрет приносить в школу ланчбоксы с домашней едой делал положение дел еще хуже. Какой голодный ребенок способен учиться? На уроках он вынужден прислушиваться к тому, что происходит у него в животе.

Акцент на местные блюда сработал. Дети начали с удовольствием идти в школьные столовые. И тогда уже «команда реформ» была вынуждена догонять ситуацию и вносить определенные коррективы в предложенное меню. Если бы это сделали раньше, удалось бы избежать большого количества споров родителей относительно детского питания в школах и быстрее начать работать над реальным меню, которое бы не так сильно отличалось от обычной домашней еды.

Ребенок ожидает чего-то нового и вкусного

— Дети младших классов очень любят все новое и вкусное, — говорит Валентина Мархайчук, бухгалтер Управления образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Доброславского поселкового совета. — С ними надо играть в сказку не только на уроках, но и в столовой тоже. Без этого никак. Поэтому, когда я взялась разрабатывать меню на осенний период, то поставила себе задачу — не повторять блюда и сделать его как можно более разнообразным.

Действительно, разработчица поработала достаточно плодотворно. В частности, каждый четверг в меню представлена рыба: палочки, наггетсы, фрикадельки, сеченики. Точно так же не повторяются и мясные блюда: паровые сеченики (говядина), митболы с орехами и овощами (свинина), запеченное филе курицы с орегано, фрикадельки в томатном соусе (свинина). Обязательными в меню являются также свежие фрукты — яблоки, апельсины, мандарины, бананы. Появятся и модные фриттата и скрамбл (блюда из яиц), плов из кускуса и булгуру.

Валентина очень надеется, что ей позволят включить в меню йогурты, которые так любят дети. Пока в меню есть узвар из сухофруктов, сок, чай каркаде, напиток из карпатских трав. Но детвора очень ждет йогурты. Если они появятся, будут бежать в столовую еще быстрее.

Учли мнение родителей и детей

— Когда мы разработали меню, разместили его в родительских чатах, — рассказывает Валерий Иванчиков, исполняющий обязанности начальника управления образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, — Мы должны были получить отзывы родителей, понять, согласны ли они с предложенным нами подходом. Родители согласились с необходимостью внедрять здоровое питание и с этой поддержкой мы уже должны были работать. Кроме того, они обрадовались, что на смену буфетному питанию с сухими завтраками, как раньше было в нашем Доброславском лицее, придут горячие блюда. С наступлением осени это очень важно, и родители поддержали такие изменения.

Что касается запретов, мы не запрещаем школьникам приносить еду в ланчбоксах. Ребенок может что-то добавить к своему обеду, съесть часть предложенных в меню блюд или не питаться в школе вообще. Никакого принуждения к этому быть не может. Родители вместе с ребенком выбирают лучший для него вариант. Это главный принцип организации детского питания в школе.

«Приготовьте как в школе»

В Доброславском лицее мне пришлось немного подождать, пока школьники пообедают. В столовую они очень спешили, и это лучшее свидетельство того, что еда нравится.

— Я прошу маму дома приготовить мне такую картошечку, как в школе, запеченную, вкусненькую, — говорит Ева. — А еще салатики. Но у нее получаются немного по-другому. Вкусно и дома, и в школе.

— Я двумя руками за здоровое питание, — говорит мама Евы Татьяна, — Мы и дома стараемся придерживаться принципов здорового питания, чтобы Ева привыкла к этому и имела во взрослой жизни полезные пищевые привычки. Это очень важный момент для правильного развития ребенка и гарантия его здоровья.

— Я люблю гречневую кашу с молоком, куриные наггетсы, — рассказывает Саша. — А вот морковь мне больше нравится не тертая в салате, а целая, чтобы можно было ее погрызть. Она так хрустит!

— У меня пятеро детей, — говорит Инна Семенуха, — Ромчик учится в 4-м классе. Дома он довольно разборчив в еде, но в школе с первого класса ему все нравится. Поэтому я спокойна, что ребенок накормлен и может нормально учиться.

Не бойтесь экспериментировать

Опыт Доброславского опорного лицея доказал, насколько важно не следовать слепо за указаниями сверху, а творчески подходить к решению вопросов, исходя, прежде всего, из интересов детей. А еще — важно вести постоянный диалог с родителями. Тогда удастся выяснить, какие особенности пищеварения имеют дети, кто из них находится на лечебной диете и поэтому будет питаться иначе, кто какие блюда хотел бы увидеть в меню. Именно так должна строиться и новая школа, и новые взаимоотношения между всеми заинтересованными в учебном процессе сторонами.

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