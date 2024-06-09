Дитячі соплі та їхні «друзі»: ЛОР пояснює, як не залікувати дитину  

І дійсно, до дитячого ЛОРа батьки звертаються інколи частіше, ніж до педіатра.

Соплі, риніти, отити, ангіни — усе це їх дуже турбує і вимагає швидкої

реакції. Які помилки найчастіше роблять батьки та що треба робити, аби не зашкодити здоров’ю та імунітету малюка, розбираємось із Ігорем Коблівим, ЛОР-фахівцем Одеської міської дитячої лікарні № 3.

Хворіє — отже тренує імунітет

— Це одна з найхарактерніших помилок батьків — вважати, якщо дитина часто хворіє, то це є погано, — каже фахівець — Насправді у дитячому садочку діти обмінюються різними бактеріальними чинниками. Імунітет дає на це відповідь. І чим частіше хворіє малий, тим більше імунних відповідей він напрацьовує, тим легше хворітиме у дорослому житті. Тобто це тренажер для імунітету.

Як збити температуру дитині правильно?

Орієнтуйтесь на самопочуття дитини. Якщо в малюка температура 38°С при цьому він активний — ліки давати не потрібно. Але якщо дитина капризує, тоді варто застосувати жарознижувальні ліки. Збивати температуру потрібно при цифрах 39-39,5°С і більше у всіх дітей та 38°С і більше у немовлят віком до 3 місяців.

Ці різнокольорові соплі: що робити, коли у дитини закладений ніс?

На постійні соплі в дитини батьки жаліються дуже часто. Але, на думку фахівця, не можна впадати у крайнощі і забувати, що вони виконують захисну функцію. Наприклад, не слід переживати, що дитина ковтає соплі. Зі слиною вони потрапляють до шлунку: а там є соляна кислота, яка їх розчиняє і вбиває всі бактерії.

— З легкої руки педіатрів стали дуже популярними аспіратори для носа, одним словом — соплевідсоси, — пояснює Ігор Коблів. — Але варто розуміти, що діаметр трубки цього прибору є ширшим за діаметр ніздрі дитини, тому аспіратори часто травмують ніс малюка. Крім того, аспіратор треба правильно і регулярно дезінфікувати, інакше в носу дитини буде розвиватися патогенна мікрофлора. При цьому соплі будуть посилюватися, бо таким чином організм нагамається цієї мікрофлори позбавитися. Як результат — дитина не може дихати носом. Тому при непрозорих виділеннях з носа простіше і корисніше закапати краплю сольового розчину в кожну ніздрю.

Лікар стикався з досить дивними методами боротьби із соплями. Наприклад, мами інколи роблять спроби відсисати соплі. Вони забувають, що ротова порожнина дорослої людини має зовсім іншу мікрофлору. І якщо вона попаде до носа дитини, запалення буде найпростішою проблемою з тих, які можуть виникнути. Був у його практиці дивний випадок, коли мама, яку втомили дитячі соплі, запхала до носа дитини пенопласт. Не зрозуміло, чого саме вона хотіла досягти таким чином, але лікарям довелося рятувати малого від дуже сильного запального процесу.

Вушні палички? Забудьте! Як правильно чистити дитячі вуха

— У дітей буває сильне виділення сірки у вухах, але це нормально, — каже лікар. — Сірка захищає барабанну перетинку від грязі та пилу. Тому лізти туди не треба. І ніяких ватних паличок! Беспечно почистити вушка дуже просто: беремо перекис водню, гріємо в руках. Потім кладемо малюка на бік і по одній крапельці капаємо у вушко. Почуєте шипіння. За декілька хвилин можна витерти вушко серветкою, не забираючись до слухового проходу. Те ж саме робите з іншим вушком. Це чудово позбавляє від сірки та профілактує захворювання шкіри слухових проходів.

Лікар також підкреслив: є люди, в яких від народження дуже вузькі слухові проходи. Їм від самого дитинства треба призвичаїтися видаляти сірчані пробки за допомогою перекису водню або спеціальних крапель. Чистити такі слухові проходи будь-яким іншим способом не можна!

Також він застерігає підлітків мінятися навушниками з друзями. Разом із обміном улюбленою музикою вони обмінюються й різними бактеріями. А це вже шлях до розвитку зовнішнього отиту. Тому краще, щоб гарнітура до смартфону мала одного володаря.

Що робити, коли у дитини болить горло?

Мигдалики як перша лінія захисту. Чи потрібно видаляти дитині гланди?

Мигдалики перші реагують на хворобу, вони є першим і дуже важливим рубіжом захисту організму. Тому їх стараються не видаляти.

Ось деякі функції, завдяки яким мигдалики допомагають в боротьбі з інфекціями:

Бар’єрна функція. Мигдалики допомагають утримувати бактерії та віруси, що потрапляють в організм через рот та носові ходи, і перешкоджають їх поширенню в організмі.

Продукція антитіл. Мигдалики виробляють антитіла, які допомагають організму впізнавати та руйнувати шкідливих агентів.

Поліпшення імунної відповіді. Мигдалики допомагають ефективніше боротися з інфекціями та іншими загрозами для здоров’я.

Під час тонзиліту (іншими словами — ангіни) у дитини зʼявляється різкий біль у горлі, воно червоніє, піднімається висока температура. Хворий відчуває дискомфорт при ковтанні, слабкість, втрату апетиту. Мигдалини покриті нальотом або вкрапленнями гною.

Ще не так давно, якщо дитина хворіла на ангіну сім разів на рік, то підіймалося питання про хірургічне лікування. Потім все частіше стали з’являтись публікації, де оперативні заходи ставилися під сумнів. Зрозуміло, що до видалення мигладиків слід вдаватися лише у разі крайньої необхідності. Актуальність операції може визначити тільки лікар, зваживши всі ризики і позитивні моменти.

— Беззаперечним показником до видалення мигдаликів є наявність у роті стрептококу. Це виявляться за результатом бактеріологічного дослідження, — наголошує Ігор Коблів. — Про нього кажуть, що він лиже суглоби і кусає серце. Викликає ревматизми та клапанні пороки серця. Це 100%-вий показник до операції. Але дуже важливо йти на бак-дослідження з нечищеними зубами та не поснідавши. Тоді результати будуть справжніми, достовірними.

Інші випадки — хронічний тонзиліт, рихлі мигдалики не є достатніми показниками до операції. Довгий прийом певних препаратів дозволяє привести мигдалики до норми.

Для профілактики потрібно проводити гігієну ротової порожнини, важливо регулярно використовувати антисептичні розчини для полоскання, які можуть допомогти знизити кількість вірусів та бактерій. Інколи допомагає полоскання горла сольовим розчином. В особливих випадках — промивання лакун мигдалин у ЛОР-фахівця.

Аденоїди у дітей: видаляти чи залишати? Рекомендації лікаря

Сьогодні існує не так багато показів до видалення аденоїдів (полипів). І взагалі сучасні препарати спроможні зупинити їх зростання.

— Показом до видалення аденоїдів є погіршення слуху, але діти інколи добре симулюють це. Наприклад, мама звертається з проханням винести сміття, а син не хоче відволікатись від гри і робить вигляд, що не чує її, — пояснює фахівець. — Мама стурбована, веде дитину до лікаря. З’ясовуємо: якщо син не робить голосніше телевізор, не перепитує, то все гаразд, має місце симуляція, коли йому чогось не дуже хочеться робити. Якщо дійсно слух погіршився, розглядаємо питання про причини цього. І якщо потрібно, про видалення аденоїдів.

Друга причина видаленню аденоїдів — покашлювання вранці, коли дитина прокинулася і піднялася. Це відбувається, бо слиз з аденоїдів починає стікати і провокує постійний кашель. Інколи такий кашель може мати неврологічний характер, пов’язаний із повітряними тривогами, сварками батьків. Він лікується заспокійливими препаратами.

Великі аденоїди можуть спричиняти отити, храп та зупинки дихання вночі, через них дитина вночі дихає ротом, а не носом. У таких випадках теж доводиться розглядати питання про видалення аденоїдів.

Керосин під забороною! Як лікувати стоматит у дитини

Лікувати стоматит та видаляти пробки у горлі керосином лікар категорично не радить. Немовлятам підійде стоматофіт. Капати його треба не на уражену поверхню, а на щічку чи соску. Лікарський засіб зі слиною розійдеться порожниною рота. Підійде і синька. Але не треба лякатись, що після її використання сеча дитини стане трохи мутнішою.

Щодо пробок, то дуже часто їх видалення за допомогою керосину закінчується абсцесом, який треба розтинати. Потім операційна поверхня довго заживає і довго болить.