«Коліна скриплять, спина болить»: симптоми остеоартриту, які не можна ігнорувати

Що таке остеоартрит

Остеоартрит — це хронічне дегенеративне захворювання суглобів, під час якого уражаються суглобові хрящі та тканини, що їх оточують. За цієї патології спостерігаються біль, набряклість і тугорухливість суглобів, що істотно обмежує свободу рухів. Згодом кістки руйнуються і на них можуть формуватися кісткові шпори (остеофіти). Найчастіше від проявів хвороби страждають коліна, кисті та тазостегнові суглоби.

Ризик розвитку остеоартриту істотно підвищується з віком, причому жінки хворіють частіше за чоловіків.

Остеоартрит буває первинним (причина розвитку залишається нез’ясованою) і вторинним (стає наслідком іншого захворювання або травми), також виділяють гостру і хронічну форми патології.

Чому виникає остеоартрит

Остеоартрит зазвичай розвивається внаслідок поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників, таких як генетична схильність, травми, вроджені вади розвитку суглобів, хронічні вогнища інфекції в організмі, порушення обміну речовин, наявність ревматоїдного артриту або подагри. Підвищеним фактором ризику вважають і надлишкову масу тіла, яка сприяє як виникненню остеоартриту (особливо колінного і тазостегнового суглоба), так і швидкому прогресуванню захворювання. Відіграють роль і часті переохолодження.

Симптоми та ознаки остеоартриту

Симптоми остеоартриту залежать від того, який саме суглоб уражений і наскільки сильно. Але до характерних проявів захворювання належать:

короткочасний або постійний біль у суглобі, що посилюється під час фізичного навантаження;

скутість суглоба вранці або після періоду спокою, яка минає приблизно протягом пів години;

обмеження рухливості;

періодична припухлість у ділянці запалення;

хрускіт, тріск або скрип під час руху;

збільшення або зміна зовнішнього вигляду суглоба.

Згодом відбувається ослаблення зв’язкового апарату і м’язів, розвивається деформація суглоба, виникають кісткові розростання. Зазвичай симптоми остеоартриту проявляються не різко, а наростають поступово, тому важливо не пропустити перші «дзвіночки» хвороби і якомога раніше почати лікування.

Як лікувати остеоартрит

Лікуванням остеоартриту займається ревматолог або ортопед-травматолог. Діагноз ставиться на підставі опитування та огляду пацієнта, результатів інструментальних досліджень. Найбільш інформативними вважаються такі методи, як рентгенографія, МРТ, КТ і УЗД ураженого суглоба. Для підтвердження запального процесу також проводяться аналізи крові (ревмопроби). За наявності показань може бути проведена артроскопія — огляд внутрішньої частини суглоба за допомогою артроскопа, введеного через мікророзріз, і пункція суглоба — забір синовіальної рідини.

Оскільки остеоартрит — це хронічне захворювання, що не піддається повному лікуванню, його терапія спрямована на зменшення болю та інших симптомів, які турбують пацієнта, а також на уповільнення руйнування хряща та підтримку функції суглоба. До комплексу заходів при цьому входить:

застосування нестероїдних протизапальних препаратів у вигляді таблеток, мазей і гелів;

лікувальна фізкультура (комплекс вправ має бути розроблений фахівцем для вас індивідуально);

фізіопроцедури (магніто- і лазеротерапія, ультрафонофорез, лікування ультразвуком, електростимуляція, масаж.

За важких стадій хвороби, коли консервативне лікування не допомагає, пацієнту може бути рекомендована операція з ендопротезування суглоба.

Профілактика остеоартриту

Також, щоб знизити ризик розвитку остеоартриту, важливо спати на досить жорсткому матраці, носити зручне (спортивне або ортопедичне) взуття. Крім того, для профілактики остеоартриту або уповільнення його розвитку рекомендовано аквааеробіку і плавання, оскільки вода знижує навантаження на суглоби.