За крок до гіпертонії: як вчасно розпізнати небезпечне захворювання і почати лікування

По-перше, людям, схильним до гіпертонічної хвороби, рекомендується регулярно вимірювати і контролювати свій тиск. За словами медиків, про передгіпертонію розкажуть показники тонометра. Якщо систолічний (верхній) тиск досягає позначки 130-139 мм рт. ст., а діастолічний (нижній) піднімається до показника 85-89 мм рт. ст., то це явна ознака передгіпертонії. Не можна сказати, що це вже хвороба. Швидше, це той дзвіночок, який має насторожити. Уже на цьому етапі потрібно звернутися до лікаря і взяти до уваги всі його рекомендації.

Лікування без таблеток

Зазвичай у разі передгіпертонії лікування таблетками не призначається. Проте лікарі дають настійні рекомендації.

Зменшити споживання солі. Що людина старша, то менше солі має бути в її раціоні. В ідеалі потрібно дійти до 5 г на день і менше.

Що людина старша, то менше солі має бути в її раціоні. В ідеалі потрібно дійти до 5 г на день і менше. Підтримувати фізичну активність. Рекомендується не менше 30 хвилин фізичної активності 3-4 рази на тиждень. Це можуть бути відомі 10 тисяч кроків або будь-яка інша активність: лижі, ковзани, ігрові види спорту.

Рекомендується не менше 30 хвилин фізичної активності 3-4 рази на тиждень. Це можуть бути відомі 10 тисяч кроків або будь-яка інша активність: лижі, ковзани, ігрові види спорту. Дотримуватися дієти. Рекомендується зменшити кількість м’яса в раціоні та збільшити споживання овочів і фруктів. Їжа має бути нежирною. Краще вживати варену їжу, приготовану на пару або грилі. Не менше двох днів на тиждень у меню обов’язково має бути риба.

Якщо діагностували гіпертонію

Передгіпертонію можна виявити в тому разі, якщо людина стежить за своїм здоров’ям. Тому пацієнтам, які схильні до підвищеного тиску, рекомендується проходити обстеження і здавати низку аналізів.

Кожні півроку рекомендовано ЕКГ. Електрокардіограма допоможе контролювати частоту скорочень і ритм серця. Раз на рік рекомендується робити УЗД сонних артерій. Якщо лікар бачить потовщення стінки сонної артерії, це свідчить про те, що змінюється стан судин, починає формуватися атеросклеротична бляшка, а отже, збільшується ризик розвитку інсульту.

Також показано раз на три місяці здавати загальний аналіз крові. Це необхідно, щоб визначити рівень гемоглобіну та швидкість осідання еритроцитів. Ураження ниркових судин супроводжується зниженням показників гемоглобіну.

Раз на шість місяців потрібно визначити рівень холестерину. Високий рівень холестерину в крові – фактор ризику розвитку інфаркту та інсульту.

Раз на рік потрібно здавати біохімічний аналіз крові. Він допоможе оцінити рівень креатиніну – особливого білка, що виділяється нирками. Нирки – це один з основних органів – регуляторів тиску, а захворювання нирок можуть стати причиною важкої гіпертонії.

Раз на три місяці рекомендується здавати загальний аналіз сечі з визначенням мікроальбумінурії. Альбумін – це білок, наявність якого в сечі свідчить про серйозне пошкодження нирок.

Оскільки гіпертоніки перебувають у зоні ризику розвитку цукрового діабету, раз на півроку рекомендується проводити визначення глюкози. Цей аналіз допоможе не пропустити розвиток цукрового діабету. Також людям, які страждають на гіпертонію, необхідно раз на рік проходити огляд у офтальмолога. Важка гіпертонія може стати причиною пошкодження сітківки ока, зорового нерва і судин очей.

Коли потрібно знижувати тиск?

Згідно з останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, у пацієнтів з гіпертонією у віці старше 65 років систолічний артеріальний тиск має бути не вище 130-139 мм рт. ст.

Якщо пацієнту менше 80 років, то лікар обов’язково має підібрати терапію, яка триматиме систолічний (верхній) тиск нижче 140 мм рт. ст.

Допоможе томатний сік

Згідно з останніми дослідженнями, томатний сік (без додавання солі) здатний знижувати підвищений артеріальний тиск. Також лікарі рекомендують вживати свіжу моркву, селеру, часник і чорну смородину.

Інна Голубєва