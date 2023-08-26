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В Одесі успішно прооперували маленьку доньку захисника України

В Одесі успішно прооперували маленьку доньку захисника України

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні провели успішну операцію дочки воїна-захисника з Одеської області.

Як розповіли на сторінці медустанови у Facebook, сім’я військовослужбовця звернулася до Одеської лікарні зі складною проблемою – дівчинка страждала на хронічну ЛОР-патологію та потребувала оперативного втручання.

«Медичний персонал лікарні взявся за роботу та результати були вражаючими. Отоларингологічне та анестезіологічне відділення об’єднали зусилля та провели операції ендоскопічної аденотомії та тонзилотомії з високою ефективністю»,

– розповіли медики.

Післяопераційний стан маленької пацієнтки визнали задовільним. До того ж маленьку пацієнтку вже виписали додому наступного дня після операції.

 

Успішна операція та оперативне відновлення: діти захисників в надійних руках медиків Одеської обласної дитячої клінічної лікарні
Сім’я воїна-захисника з Одеської області звернулася до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні зі складною проблемою – дитина страждала від хронічної ЛОР-патології та потребувала оперативного втручання.
Медичний персонал лікарні взявся за роботу, і результати були вражаючими. Отоларингологічне та анестезіологічне відділення об’єднали зусилля та провели операції ендоскопічної аденотомії та тонзілотомії з високою ефективністю.
Післяопераційний стан маленької пацієнтки визнано задовільним, і радісна новина полягає в тому, що вона вже виписана додому на другий день після операції.
Лікарі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні підтвердили свою готовність надавати кваліфіковану допомогу кожній дитині, особливо тим, чиї батьки захищають нашу країну. Вони продовжують працювати на благо здоров’я та благополуччя маленьких громадян, і захисники нашої країни можуть бути впевнені, що діти знаходяться у надійних та дбайливих руках медиків Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Опубликовано Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Четверг, 24 августа 2023 г.

 

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Фото ілюстративне

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