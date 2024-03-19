У сльозах та соплях: чи є порятунок від сезонної алергії? З’ясовуємо в експерта

Ми поставили сім ключових запитань про сезонну алергію лікарю-алергологу вищої категорії, к.м.н. Ірині Агафоновій.

Чхати хотіли: що викликає сезонну алергію?

Поліноз – це надчутлива реакція організму на пилок різних рослин. Загалом поділяють три хвилі хвороби:

З квітня до кінця травня йде цвітіння дерев і кущів: берези, тополі, вільхи, верби, ліщини. У червні цвітіння лугових трав і злаків: жита, вівса, пшениці, ковили, пирію. З липня по жовтень пилять бур’яни: амброзія, циклахена, полин, лобода.

При цьому в людини може бути алергія на пилок лише одного виду рослин, а може й на всі одразу. Залежно від цього тривалість симптомів захворювання коливається від 2-3 тижнів до кількох місяців.

Потенційні алергіки: хто в групі ризику?

За виникнення хвороби здебільшого відповідає спадкова схильність. Грубо кажучи, найчастіше пацієнт отримує алергію «у спадок» від батьків або близьких родичів. У такому разі поліноз здатен виникнути в будь-якому віці, якщо станеться збій у роботі імунної системи. А причиною «зламу» імунітету може стати сильний стрес, різка зміна клімату або способу життя, зловживання антибіотиками, погіршення екологічних умов і навіть любов до солодощів і фаст-фуду.

Як відрізнити поліноз від застуди?

Симптоми цих недуг дуже схожі – сильний нежить, чхання, сльозотеча, свербіж у носі та горлі, головний біль. Але на користь алергії свідчить чітка сезонність появи симптомів, відсутність підвищеної температури та погіршення самопочуття на вулиці, особливо в суху, теплу та вітряну погоду, коли в повітрі максимальна концентрація пилку.

Чи можна просто «перетерпіти» сезонну алергію?

Пускати хворобу на самоплив не можна! Лікувати поліноз потрібно, навіть якщо його симптоми ледь відчутні. Якщо ігнорувати сезонну алергію, то її прояви здатні щороку посилюватися, а спектр алергенів – розширюватися. У результаті поліноз може перерости в більш грізну недугу – бронхіальну астму.

Як діагностувати та лікувати поліноз?

Для діагностики проводять шкірні алергопроби (робляться тільки в період ремісії, результати готові вже за 30 хвилин), а також аналізи крові на алергени (їх можна робити і в період загострення, але вони коштують дорожче і на результати потрібно чекати довше). Також іноді призначається назоцитограма – мазок-відбиток зі слизової носа для виявлення причин розвитку риніту.

Міжнародні стандарти лікування полінозу умовно поділяються на 4 етапи:

Мінімізація або повне виключення контакту з алергеном. У разі пилку це може бути переїзд в інший регіон на період цвітіння рослини-подразника. Метод алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ), принцип якого полягає у введенні в організм мікродоз «винного» алергену (у вигляді крапель, таблеток або ін’єкцій) протягом 3-5 років. Завдяки цьому чутливість до алергену поступово знижується і настає тривала ремісія. Але таке лікування потрібно починати за кілька місяців до сезону цвітіння, до того ж воно дороге та має низку протипоказань (важка форма астми, хронічні серцево-судинні захворювання, онкопатології). Підбір ліків, що дають змогу контролювати алергію в період загострення (антигістамінні та протизапальні препарати, назальні спреї тощо). Освіта хворих, які мають знати та дотримуватися певних правил поведінки.

А ось люди кажуть…

Існує «лякалка», що після АСІТ, яку в народі називають «щепленням від алергії», симптоми хвороби згодом можуть тільки посилитися. Насправді тимчасове посилення проявів полінозу (чхання, нежить, сльозотеча) після ін’єкції належить до «планових» можливих побічних реакцій на введення алергену.

Цей стан доволі швидко минає, натомість за правильно проведеного курсу терапії пацієнт у результаті отримує тривалий період ремісії з відчутним зменшенням або навіть повним зникненням симптомів полінозу та позбувається необхідності постійно вживати антиалергійні препарати.

Дієта для алергіків: потрібна чи ні?

У разі полінозу потрібна спеціальна дієта. Необхідно виключити з раціону продукти, що містять у своєму складі пилок рослин, які викликають алергічну реакцію, а саме:

мед;

горіхи;

дині;

кавуни;

гарбузи;

виноград;

селеру;

халву;

майонез;

гірчицю;

маргарин;

насіння соняшнику;

персики;

абрикоси;

нектарини;

соняшникову та кукурудзяну олії.

Зверніть увагу, що під час полінозу заборонені виноградний сік і вино, а в період загострення – молоко і пиво.

Позбавляємося симптомів полінозу без ліків і народними методами: це реально?

Хочу застерегти алергіків від лікування травами. Особливість полінозу – це перехресна алергія на ліки, виготовлені на рослинній основі. Тому фітотерапія категорично протипоказана! Водночас є низка простих, але ефективних заходів, здатних значно полегшити життя алергіка під час цвітіння «небезпечної» рослини: