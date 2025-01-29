Коли закінчиться війна?

– Війна не завершиться в один день, тому що Дональд Трамп так сказав. Коли ми закінчимо протистояння між собою, в Україні, тоді й закінчиться війна. Або нас розірвуть вороги, або ми разом візьмемося за руки і їх порвемо. Не думайте, що все буде, як раніше.

Яким буде 2025 рік для Одеси та України?

– Рік трансформацій як для Одеси, так і для України. Якщо 2024 рік був важким і багато хто зіткнувся з депресією, то цей стане періодом реальних змін. Навіть може призвести до завершення війни: зупинка, замороження конфлікту тощо. Але в період 2025-2026 років почне щось змінюватися. На жаль, Росія буде ще атакувати Одесу. Але в цілому для міста цей рік сприятливий, хоча й нелегкий. Наразі Одеса застрягла у своєму розвитку. Вона може бути справжнім Парижем. Війна – це не причина, чому місто не розвивається. Просто місцеві ресурси йдуть не туди, куди треба. Лише спільними зусиллями можна реалізувати ці можливості.

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Які періоди для Одеси будуть нелегкими?

– Якщо говорити про небезпечні або напружені періоди в Одесі, то це весна, особливо березень та початок квітня. Лютий також може внести напруження. Травень і червень – більш динамічні, але з помітними перервами між критичними подіями. Найбільш спокійним періодом може стати середина літа.

Цей та майбутній рік будуть сприятливими, особливо якщо йдеться про туризм та фриланс. Це перспективні галузі для розвитку в нашому регіоні. Відкрити бізнес у сфері обслуговування буде вигідно. Настрій суспільства буде депресивним, але треба продовжувати жити і сподіватися тільки на себе.

Одесу буде окуповано?

– Ні, Одесу не буде окуповано. Це не російське місто, і нічого російського тут немає. Серед астрологів іноді можна почути подібні прогнози. Але не розділяти поглядів влади – не означає підтримувати ворога. Україна тримається, і ми продовжуємо рухатися вперед.

Якою буде ситуація на фронті біля Херсону?

– Є відчуття, що території, які зараз окуповано, зокрема лівий берег Дніпра, почнуть звільняти цього року. Процес може початися ще навесні, але саме літо-осінь стануть переломним моментом. Головне – вірити! Щодо Херсона, я передбачав, що його звільнять приблизно за два місяці. Тоді я навіть жартував: «Якщо випаде перший сніг, це буде звільнення». І, як не дивно, 11 листопада випав перший сніг.

Чи очікувати техногенних та природних катастроф?

– У найближчі два роки важливо звернути увагу на можливі затоплення. В Одесі це, зокрема, в портовій зоні, а в Херсоні – уздовж узбережжя. Це, скоріш за все, будуть наслідки природних явищ, а не обстрілів. Щодо енергетичних об’єктів, таких як гідроелектростанції або атомні станції, загрози залишаються актуальними. Проблеми зі світлом можуть загостритися у лютому та березні. Можливим є удар по ДніпроГЕС, хоча він, ймовірно, не буде настільки катастрофічним, як ситуація з Каховською ГЕС. Запоріжжя також залишається в зоні ризику і важливо пильно стежити за ситуацією на Курській АЕС.

Чи буде «третя світова»?

– Якщо друга світова війна розпочалася в Польщі, то третя, можна сказати, вже почалася в Україні. Проте з часом Україна стане спокійною територією, яка виконала свою місію, як би цинічно це не звучало. Провокації та агресивні дії з боку Росії можливі. До нас почнуть прибувати біженці з інших країн. Можливо, це будуть Балтійські держави або деякі європейські країни. Якщо дивитися на енергетичну карту, то нехороші тенденції на 2027-2028 років для Грузії та Казахстану. А ось Америка ще не один раз зіткнеться із кліматичними змінами. Ураган у Флориді або пожежі в Лос-Анджелесі – тільки початок.

Що одеситам треба зробити цього року?

– Приймайте зміни, адаптуйтеся до них. Ходіть у музеї, слухайте українські пісні, дивіться фільми, вивчайте творчість українських художників. Це необхідно для збереження нашої ідентичності.

Якою буде Україна в майбутньому?

– Україна ще залишатиметься корумпованою. Однак у майбутньому в країні з’явиться добрий господар. Може, не наступний, але він буде. Вибори відбудуться, ймовірно, вже цього року, як я прогнозував раніше. Проте я не думаю, що Зеленський стане президентом знову. Щодо відновлення кордонів, це буде тривалий і непростий процес. Не варто чекати швидких результатів. Україна буде відновлюватися, але не всі наші люди повернуться. Це реальність, з якою доведеться змиритися.

Таролог Яр Линський попереджає, що до будь-яких прогнозів треба ставитися обережно та аналізувати їх перед тим, як сприймати серйозно

Довідка «ОЖ»: хто такий Яр Линський?

Яр Линський — професійний таролог, практик української магії та знатник із Херсона, який нині дуже є популярним у соцмережах. Картами «Таро» Яр зацікавився ще у 10 років, коли побачив незвичайну колоду в магазині. З того часу почав старанно вивчати їхню символіку.

– Я не вважаю себе «обдарованою» людиною, але знаю, що в нашій родині подібні знання передавалися поколіннями. Моя прабабуся, яка родом з Бессарабії, займалася чимось схожим: проводила різні обряди, допомагала людям. Зараз моя місія – також допомагати людям і популяризувати українську магію. Адже росіяни вкрали наші традиції та називають їх своїми.

Якщо щось важливе має статися, Яр Линський відчуває це. Так сталося й перед початком повномасштабної війни. На той момент таролог навчався на журналіста у Харкові, але напередодні війни несподівано він вирішив забрати всі свої речі та повернутися додому до Херсона.

– Під час окупації, а для мене з родиною це тривало п’ять місяців, ми також зверталися до моїх карт, зокрема, щоб дізнатися, у який момент краще виїхати. Магія допомагає знаходити правильний шлях у складних ситуаціях. Але вважаю себе тарологом-реалістом: навіть якщо я займаюся таро, це не означає, що я відразу вірю у всі знаки. Навіть якщо мої прогнози збуваються на 90%, все одно треба бути обережним і відповідальним за свої слова та дії.

Також Яр застерігає, що ані в енергетиці, ані в таро, ані в езотериці немає чітких часових рамок. Звісно, можна встановити терміни, наприклад, що подія відбудеться протягом якогось часу.

– Моя рекомендація всім, хто цікавиться таро: якщо таролог або практик називає точну дату подій, найімовірніше, це брехня. Екстрасенси – це вигадка, і битви екстрасенсів – теж.

Зараз Яр живе та працює в Одесі. Відкриває академію для тих, хто хоче навчитися таро і практикам, пов’язаним з українськими традиціями. Яр та його родина вдячні місцевим жителям, що так тепло їх прийняли.

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