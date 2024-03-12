Передбачити кінець війни: чому зростає попит на ворожок та екстрасенсів

Розповідають те, у що ми хочемо вірити

Ось уже два роки ми переживаємо складну і абсолютно непередбачувану реальність — війну. Те, що відбувається, змінюється як у калейдоскопі, і найчастіше воно несе страждання, біль і страх, вибиває з колії. Така кількість негативних подій вводить наш мозок у ступор, страждає нервова система, і ми як за соломинку хапаємося за все, що може повернути нам стан психологічної стійкості. При цьому здатність відчувати «мирні» емоції та оцінювати наслідки наших дій значно погіршується, що знижує здатність критично оцінювати дійсність.

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Саме в такому стані людину легко змусити повірити в якусь навіть саму неймовірну інформацію, особливо якщо вона хоче в неї вірити. Наприклад, ті передбачення, які пророкують закінчення війни чи не наступного місяця, не тільки заспокоюють, а й створюють ілюзію чи не наукового прогнозу. А якщо таку інформацію людина бачить у різних ЗМІ та на інтернет-сайтах, довіра до неї ще більше збільшується. До речі, саме на цьому методі збудовано всю пропаганду — якщо повторювати брехню багаторазово, в неї обов’язково повірять.

Прогнози можуть бути небезпечні для здоров’я

За останній два роки дуже зросли продажі заспокійливих препаратів, люди стали частіше звертатися до психологів, ну, а деяким справлятися з тривогою допомагають екстрасенси, астрологи або тарологи. На перший погляд, у цьому нічого страшного. Це щось на кшталт анестезії для мозку і душі, коли тривожна реальність підміняється прогнозами, що заколисують. Однак саме в цих пестливих слух пророкуваннях, як попереджають психологи, і таїться небезпека.

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Якщо обнадійливі прогнози не виправдовуються, людина розчаровується. І чим більше надій він покладав на передбачуване поліпшення, просування чи перемогу, тим важче його почуття незадоволеності — втрачається віра у майбутнє та накриває депресія. Це ще більше погіршує психологічний стан та здатність людини миритися з реальністю. Щоб уникнути цього, потрібно розвивати критичне мислення. Воно врятує від зайвої довіри до містики, а отже, і тяжких наслідків. Тим більше, що, зокрема, за останні два роки достовірних передбачень, які виповнилися хоча б наполовину, жодними астрологами, екстрасенсами чи мольфарами зроблено не було.

Перестати вірити в передбачення і повернутися в реальність

Щоб уникнути небезпечної довіри до містиків і езотериків різного штибу, потрібно перевіряти будь-яку інформацію, що надходить. І насамперед саме ту, яка найбільше вас заспокоює.

Намагайтеся зосереджуватися на конкретних справах і діях, це допоможе уникнути занепаду духу і зробити життя кращим у довгостроковій перспективі. Запам’ятайте: якість вашого життя залежить лише від вас.

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Відслідковуйте і намагайтеся уникати будь-яких забобонів, тим більше не «купуйтеся» на поради навіть найрозкрученіших езотериків.

Поставляйте під сумнів будь-які сенсаційні заяви і шукайте докази їх правдивості. Якщо таку заяву перевірити не можна, краще пропустіть її повз вуха.

Позбавляємося магічного мислення

Магічне мислення — це термін, який характеризує розвиток дитячої психіки у віці трьох-п’яти років, а також дорослих, у яких не розвинене критичне мислення. Свого часу це явище вивчав ще Зиґмунд Фрейд. Він писав, що такі люди уникають певних думок, побоюючись, що вони призведуть до несприятливих наслідків у реальності, за принципом «щоб не наврочити». Саме прояв магічного мислення є основою віри в астропрогнози, гороскопи, ворожіння та будь-які передбачення.

22 тисячі прогнозів за 2022 рік

Без малого за перший рік повномасштабної війни було зроблено близько 22 тисяч езотеричних прогнозів щодо закінчення війни та майбутнього України. На різних інтернет-сайтах вони набрали понад 150 мільйонів переглядів. Найбільшою популярністю користувалися пророкування астролога Влада Росса, екстрасенса Макса Гордєєва та таролога Людмили Хомутовської.