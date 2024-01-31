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Бессарабія: інтерактивна карта для мандрівників із пам’ятками регіону

Бессарабія: інтерактивна карта для мандрівників із пам’ятками регіону

«Інтерактивна туристична мапа Західної Одещини» («І-мапа») — корисний ресурс, на якому мандрівники Одеською областю можуть дізнатися про визначні пам’ятки Бессарабії.

Проєкт «І-мапа» — це готова збірка порад для планування подорожі до Бессарабії. Туристи можуть дізнатися, які в Бессарабії є визначні пам’ятки, отримати масу захопливої інформації, переглянути фотографії та короткі відео про них. За допомогою цієї карти, мандрівники можуть заздалегідь відповісти собі на такі запитання:

  • як підготуватися до подорожі Бессарабією;
  • що взяти з собою в подорож;
  • де в Бессарабії зупинитися на ночівлю;
  • на які пам’ятки подивитися в Бессарабії.

Автор проекту — одеський режисер, засновник проекту OnykoFilms Юрій Онищенко. Ідея створити туристичну карту Бессарабії виникла у режисера давно. Це праця, над якою він і його команда працювали кілька місяців.

— Ми з друзями збирали матеріал для цієї інтерактивної карти досить довго, нам допомагали експерти. Потім ми їздили Бессарабією і робили фотографії, збирали відеоматеріал. Це була і велика робота, і велике задоволення. Дуже радий, що ідея тепер втілена в життя, — розповів Юрій Онищенко.

На інтерактивній карті позначені історичні, культурні, природоохоронні та гастрономічні локації Бессарабії. Кожен об’єкт містить опис українською та англійською мовами. А ще на карті ви відшукаєте безліч чудових фото та відеоматеріалів. Тут представлена Бессарабія в усьому її різноманітті, незвичайності, колориті.

Проєкт реалізовано в рамках партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Переглянути інтерактивну карту Бессарабії: https://imapa.com.ua

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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