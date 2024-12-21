Чи потрібний пам’ятник Лесі Українці в Одесі і де він має бути (відео)

Незважаючи на те, що відома українська поетеса Леся Українка неодноразово відвідувала Одесу і навіть написала тут оповідання «Над морем» та цикл віршів «Мандрівка до моря», в нашому місті досі немає її пам’ятника. «Одеське життя» поцікавилося в одеситів, чи потрібен місту цей пам’ятник.
Незважаючи на те, що рішення про встановлення монумента на честь Лесі Українки комісія з культури, туризму та міжнародних відносин схвалила ще навесні, у міськраді все ще не можуть визначитися з його місцем розташування. Зокрема, пропонувалися парк Космонавтів, проспект Героїв (колишній Олександрівський) та Парк Шевченка.
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Журналістка «Одеського життя» запитала у одеситів:
- Чи потрібний в Одесі пам’ятник Лесі Українки?
- Якщо так, то де його краще встановити?
- Що ви знаєте про письменницю Лесю Українку?
- Замість якого пам’ятника поставити пам’ятник Лесі Українки?
Їхні відповіді – у нашому новому відео, опублікованому на YouTube-каналі «Одеське життя».
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