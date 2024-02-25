Леся Українка: скільки разів поетеса бувала в Одесі

«Велике місто. Будинки високі» – так писала про Одесу у збірці «Подорож до моря» Леся Українка.

У такому високому будинку тричі жила вона, коли відвідувала Одесу. Цей будинок вцілів і знаходиться на вулиці Жуковського (Поштовій), 27. Будинок збудований у 1880 році за проектом архітектора Олександра Бернардацці. Тут мешкав юрист Михайло Комаров – друг родини Лесі Українки.

В Одесу Лесю привело тяжке захворювання – туберкульоз. Дізнавшись про хворобу дівчинки, Комаров порадив їй відвідати Куяльницьку грязелікарню.

Леся бувала в Одесі більше разів, ніж вважалося

Нині на цьому будинку висить меморіальна табличка, де повідомляється, що Леся Українка тричі жила тут – у 1889, 1890 та 1893 роках. Ймовірно, з цієї причини і вважається, що Леся відвідувала Одесу лише тричі на життя.

Насправді вона відвідувала південне місто набагато частіше – подекуди просто проїздом.

Письменник та блогер Олег Кудрін розповідає, що навіть у свій останній шлях «вона їхала через Одесу. Точніше, Українка 1913 року була в Одесі двічі. У квітні – повертаючись із-за кордону. Пробувши кілька днів у місті, поїхала далі до Києва. Там їй стало гірше. І тоді знову збиралися в південні краї. До Грузії їхали знову через Одесу. 13 травня (за старим стилем) 1913 року Леся Українка була в нашому місті востаннє».

Олег Кудрін називає також безліч інших одеських адрес Лесі Українки. Частина пов’язана з Хаджибеївським лиманом. Косачі дуже розраховували на цілющі властивості лиманної води, рапи, грязі. Відпочивала вона на дачі Комарових «на горі над Хаджибеївським лиманом». Леся взагалі багато їздила одеським округом – аж до Аккермана та Шабо, де займалася виноградотерапією. Чимало адрес Лесі Українки і в центрі міста – Надєждінська (зараз – Гоголя), Ковальська, вулиця Жуковського.

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В Одесі вона багато писала, її книжки продавалися в одеських книгарнях, зокрема у магазині Суворіна в «Пасажі». Вірші поетеси друкувалися в одеській періодиці, на одеській сцені 1903 року було поставлено її п’єсу «Блакитна троянда».

В Одесі – пам’яті Лесі

Як же увічнена пам’ять про Лесю Українку у нашому місті, окрім меморіальної дошки на старому будинку на Жуковського? Був у нас Палац культури імені Лесі Українки на тій самій вулиці. Зараз цей будинок займає безліч різних магазинів та організацій. Ще недавно в пам’ять про палац культури красувалася вивіска з ім’ям Лесі. Її вже також немає.

Що є? Іменем Лесі Українки названо одну з вулиць житлового масиву Котовського. У жовтні 2012 року пам’ятник Лесі Українці з’явився у Білгороді-Дністровському.

В Одесі теж зібралися встановити пам’ятник Лесі Українці – до ювілею її першого приїзду до нашого гостинного міста. Всерйоз збиралися. З усіх сил. Навіть зазначалася адреса, де його буде встановлено – Олександрівський проспект. Але “щось пішло не так”. На жаль, у «великому місті з високими будинками» так і не знайшлося бажання, коштів та місця для появи пам’ятника українській поетесі, письменниці, перекладачеві, фольклористці, діячці культури…

Фото автора, фото пам’ятника у Білгороді-Дністровському – «Думська»