У цьому відео показуємо пам’ятники останніх часів, що відображають унікальний дух Одеси: гумор, винахідливість та щирість. А ще Олександр Отдєльнов розповідає про історичні постаті, винаходи та навіть забутого плюшевого ведмедика, що нагадає про важливість зберігати дитячі мрії.

Який пам’ятник в Одесі пов’язаний із Зоряними війнами?

Чому одесити не люблять пам’ятник своєму першому меру?

Яку схему з бруківкою придумав Дерибас?

Де в Одесі стоїть перший у світі пам’ятник Карлсону?

Винахідники, Карлсон та типова одеситка

А чи знаєте ви, що саме в Одесі з’явився перший у світі пам’ятник Карлсону? Цей «гарний, помірно вгодований чоловік» з’явився завдяки творчості відомого скульптора Михайла Реви та мецената Германа Когана. Чому саме Карлсон так точно відображає дух одеситів, розповідаємо у повному відео і відповідь може вас дуже здивувати!

Особливе місце в галереї міських пам’ятників посідає скульптура мадам Стороженко — збірний образ типової одеситки, яку можна зустріти на Привозі. В її рисах кожен впізнає свою сусідку, подругу чи улюблену продавчиню — людину, готову вислухати і дати мудру пораду. Ця скульптура набула особливого значення зараз, під час війни, ставши символом душевного тепла та підтримки.

Історія міста багата на винахідників та новаторів. Тут стоїть пам’ятник Стефану Джевецькому, творцю першого в країні підводного човна з педальним приводом. Деякі з його винаходів і досі використовуються по всьому світу!

Не оминула Одесу й хвиля світових технологічних інновацій — у місті встановлено зворушливий пам’ятник Стіву Джобсу з написом «Дякуємо, Стів». Історія його створення молодим художником Кирилом Максименком заслуговує окремої розповіді.

Градоначальник чи шукач скарбів?

А щодо пам’ятника Дерібасу… Чому одесити прозвали його «шукачем скарбів» і яка цікава історія пов’язана з постаментом з італійської бруківки? Про це та багато іншого ви дізнаєтеся в повному випуску нашого відео.

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