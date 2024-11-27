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В Одесі «потрапив під роздачу» пам’ятник на перейменованому бульварі – фотофакт

В Одесі «потрапив під роздачу» пам’ятник на перейменованому бульварі – фотофакт

В Одесі невідомі розмалювали ще одну «імперську» пам’ятку: цього разу дісталося пам’ятнику Апельсину на бульварі Військово-морських сил (так тепер іменується бульвар Жванецького).

Про це повідомляє Телеграм-канал видання «Думська».

Як можна побачити на опублікованому сьогодні фото, хтось залишив на пам’ятнику напис «Геть ка…па».

Такий самий напис з’явився напередодні. на пам’ятнику радянському маршалу Родіону Малиновському на вулиці Преображенській. Судячи з «почерку», «попрацювала» одна й та сама людина.

Пам'ятник Апельсину розмалювали

І у зв’язку з цим у «Одеського життя» постало питання: а як ви думаєте, читачі, яка одеська пам’ятка може стати жертвою невідомого «художника» завтра? Пишіть свою думку у коментарях. Нам цікава будь-яка ваша думка.

Нагадаємо, на пам’ятнику Апельсину зображено російського імператора Павла I. Сама композиція присвячена доставці свіжих апельсинів з Одеського порту до Санкт-Петербурга в подарунок імператору від жителів міста. Пам’ятник було відкрито 2004 року.

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