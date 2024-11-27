В Одесі «потрапив під роздачу» пам’ятник на перейменованому бульварі – фотофакт

Про це повідомляє Телеграм-канал видання «Думська».

Як можна побачити на опублікованому сьогодні фото, хтось залишив на пам’ятнику напис «Геть ка…па».

Такий самий напис з’явився напередодні. на пам’ятнику радянському маршалу Родіону Малиновському на вулиці Преображенській. Судячи з «почерку», «попрацювала» одна й та сама людина.

І у зв’язку з цим у «Одеського життя» постало питання: а як ви думаєте, читачі, яка одеська пам’ятка може стати жертвою невідомого «художника» завтра? Пишіть свою думку у коментарях. Нам цікава будь-яка ваша думка.

Нагадаємо, на пам’ятнику Апельсину зображено російського імператора Павла I. Сама композиція присвячена доставці свіжих апельсинів з Одеського порту до Санкт-Петербурга в подарунок імператору від жителів міста. Пам’ятник було відкрито 2004 року.

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