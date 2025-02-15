Про це повідомила у себе у Facebook депутат міськради Ольга Квасніцька.

За її словами, зараз ведуться пошуки фінансування виготовлення та монтажу монумента. Також Ольга Квасніцька займається вибором скульпторів, які могли б «передати свободу, силу і красу» видатній українській поетесі.

Крім того, вона запрошує «всіх, кому цікава наша робота у напрямку вшанування української поетеси-філософини» на дискусію щодо ініціювання встановлення пам’ятника Лесі Українки одеською громадою.

Захід відбудеться 25 лютого в Одеській науковій бібліотеці на вулиці Троїцькій, 49. Початок о 15:00.

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