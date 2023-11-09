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Чи чекати зростання цін в Україні до кінця 2023 року

Чи чекати зростання цін в Україні до кінця 2023 року

Якими будуть ціни на продукти першої потреби найближчим часом? Питання для українців вічне і тим більше актуальне на тлі воєнних дій. Чого варто очікувати надалі та чи вплине на ціни інфляція, розповіли у Міністерстві економіки України.

Якими будуть ціни в Україні восени-взимку 2023 року

Варто зазначити, що через війну економіка України, яка й до цього була нестабільною, похитнулася ще більше. Разом з тим, скоротився рівень інфляції, однак це не надто вирівняло ситуацію з цінами в країні. Також на вартість товарів впливає сезонний фактор.

За інформацією Держстату, рівень споживчих цін наразі очікувано повернувся до зростання на 0,5%.

Як йдеться у огляді інфляції Мінекономіки, у вересні 2023 року комплекс факторів формування споживчих цін залишався практично без змін порівняно з кількома попередніми місяцями.

«Загалом зростання цін залишалося у тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки – з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й надалі уповільнювалися – до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)» ,

– йдеться у повідомленні.

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У відомстві пояснили, що незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним фактором (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одяг та взуття). У той же час, зниження цін відбувалося на продовольчі товари, врожай яких перевершив очікування.

Ціни в Україні та інфляція

Варто зазначити, що незважаючи на те, що через війну багато ринків України змінилися, стабілізаційні заходи змогли сповільнити інфляцію, а отже, і нормувати цінову ситуацію щодо країни.

Водночас, як зазначають у Мінекономіки: найближчим часом різкого зростання цін не варто очікувати. При цьому вони багато в чому залежатимуть від низки зовнішніх факторів, зокрема природного.

«Якщо прояв сезонності не порушений, ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років»,

– сказано у звіті Мінекономіки.

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