Чи чекати зростання цін в Україні до кінця 2023 року

Якими будуть ціни на продукти першої потреби найближчим часом? Питання для українців вічне і тим більше актуальне на тлі воєнних дій. Чого варто очікувати надалі та чи вплине на ціни інфляція, розповіли у Міністерстві економіки України.
Якими будуть ціни в Україні восени-взимку 2023 року
Варто зазначити, що через війну економіка України, яка й до цього була нестабільною, похитнулася ще більше. Разом з тим, скоротився рівень інфляції, однак це не надто вирівняло ситуацію з цінами в країні. Також на вартість товарів впливає сезонний фактор.
За інформацією Держстату, рівень споживчих цін наразі очікувано повернувся до зростання на 0,5%.
Як йдеться у огляді інфляції Мінекономіки, у вересні 2023 року комплекс факторів формування споживчих цін залишався практично без змін порівняно з кількома попередніми місяцями.
«Загалом зростання цін залишалося у тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки – з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й надалі уповільнювалися – до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)» ,
– йдеться у повідомленні.
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У відомстві пояснили, що незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним фактором (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одяг та взуття). У той же час, зниження цін відбувалося на продовольчі товари, врожай яких перевершив очікування.
Ціни в Україні та інфляція
Варто зазначити, що незважаючи на те, що через війну багато ринків України змінилися, стабілізаційні заходи змогли сповільнити інфляцію, а отже, і нормувати цінову ситуацію щодо країни.
Водночас, як зазначають у Мінекономіки: найближчим часом різкого зростання цін не варто очікувати. При цьому вони багато в чому залежатимуть від низки зовнішніх факторів, зокрема природного.
«Якщо прояв сезонності не порушений, ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років»,
– сказано у звіті Мінекономіки.
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