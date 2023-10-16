Продукти подорожчають: чим варто запасатися вже сьогодні

Курс долара більше не стримують

Незважаючи на низькі врожаї минулого року та наслідки руйнування Каховської ГЕС, за даними Національного банку України, пропозиція сільськогосподарської продукції залишилася достатньою для забезпечення внутрішніх потреб. Інфляція виявилася теж нижчою за прогнозовану. До кінця вересня ціни стримували фіксований курс гривні та стабільну ситуацію в енергетиці. Але з 3 жовтня Нацбанк перейшов до «режиму гнучкості», тобто тепер курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку, а не встановлюватиметься директивно.

Можливість купувати і продавати валюту, як і раніше, залежатиме від попиту та пропозиції. При цьому в НБУ обіцяють не допустити ані різкого падіння, ані різкого зростання курсу. Але, найімовірніше, режим керованої гнучкості позначиться вартості товарів та послуг. А отже, і на гаманцях одеситів.

Зростання цін на основні продукти харчування

Відпустивши долар, уряд до того ж скоротив список соціально значущих продуктів, ціни на які регулювалися державою. Ці зміни внесені поправками до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків». Зі списку виключили вершкове масло, макарони, цукор. Це означає, що продавці матимуть змогу встановлювати на них будь-яку націнку.

Як і раніше, уряд регулюватиме ціни на:

борошно пшеничне найвищої якості,

молоко пастеризоване 2,5% жирності в плівковій упаковці,

хлібобулочні житньо-пшеничні вироби,

курячі яйця першої категорії,

курячі тушки,

соняшникова рафінована олія.

Однак і ці продукти подорожчають — націнку дозволили підвищити з 5% до 10%. До того ж, на думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, ціни зростуть через значне підвищення собівартості практично всіх продтоварів, подорожчання енергоносіїв та пального.

Підвищення цін розпочнеться у жовтні та триватиме до кінця року.

Нестача борошна та підвищення цін на хліб

Ціни на хліб, за словами Олега Пендзіна, також зростуть на 1-1,5% цього жовтня. Пекарям вже зараз не вистачає хорошого борошна — на якість пшениці вплинули надто м’яка зима та дощі під час збирання врожаю. Крім того, аграрії використовували менше пестицидів, оскільки ціни на них значно зросли. В результаті якість зерна постраждала через шкідників.

Сьогодні виробники конкурують за якісне борошно, і це вже призвело до зростання її ціни на 5-7%. Надалі конкуренція посилюватиметься, що позначиться на вартості хліба.

Як підвищуватиметься ціна на яйця

Наприкінці минулого та початку цього року рекорд подорожчання побили курячі яйця. Цінник на них зріс до 70-80 гривень за десяток.

Причини — зменшення поголів’я курей через воєнні дії та подорожчання електроенергії. Потім ціна на яйця знизилася приблизно до 42-46 гривень за десяток, але вже в жовтні слід очікувати на подорожчання через сезонне зменшення пропозиції.

Якщо енергетична інфраструктура України знову опиниться під обстрілом, птахофабрики будуть змушені використовувати генератори, а це дорожче джерело електроенергії. Тому із настанням холодів реальна ціна за десяток яєць може становити 60-70 гривень.

Але є й добрі новини — поголів’я курей-несучок поступово відновлюється порівняно з минулим роком.

М’ясо подорожчає через зерно

Ще один продукт, подорожчання якого прогнозують, це м’ясо. За даними Державної служби статистики України, сьогодні ціни на свинину в середньому становлять 196,4 гривні за кілограм, курятину — 90,37, яловичину — 223,52 гривні за кілограм. До середини осені м’ясо подорожчає приблизно на 4-5% через зростання цін на електроенергію, паливо, а також зернові та олійні культури, які становлять основу комбікорму для худоби та птиці. У той самий час на м’ясопродукти зберігається високий попит.

Цукор теж подорожчає

Дефіциту цукру в Україні в новому році, за прогнозами Олега Пендзіна, не повинно бути, а ось подорожчання можливе. Виробники серед причин називають підвищення вартості сировини на 30%, що пов’язано зі збільшенням витрат на добрива, засоби захисту рослин та логістику. У результаті, якщо цукор подорожчає на 20%, як очікують виробники, покупцям доведеться платити за кілограм 42 гривні.

Залежність підвищення цін від зернового коридору

Вартість олії збільшиться на 2-3%, вважає економіст. Однак ситуація безпосередньо залежить від відновлення зернового коридору (він використовується не лише для транспортування пшениці). Річ у тім, що хоча виробництво олії в Україні скоротилося, на внутрішній ринок надходить лише близько 7% від усього виробленого в країні обсягу цього продукту. Решта йде експорту. Тому якщо зернова угода не працюватиме в тому обсязі, який необхідний для стабільного експорту продукції, ціни на олію, ймовірно, не зростатимуть.

Коли подорожчають продукти для борщового набору

У міру наближення зими почнуть дорожчати овочі. Поки що ціни невисокі — фермери продають частину врожаю, яку не планують залишати на зберігання. Але найбільш якісні овочі до сховищ все ж відправлять. Їхнє тривале зберігання потребує енерговитрат. І це може спричинити зростання цін на 10-15%. Тобто якщо сьогодні картопля можна купити по 15-20 гривень, то вже на початку грудня цінники стартуватимуть із 17-23 гривень. Аналогічно зростуть ціни й інші овочі з борщового набору.

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Втім, переконаний Олег Пензін, сьогодні робити будь-які прогнози дуже важко, оскільки бойові дії та «прильоти» щодо елеваторів можуть суттєво змінити ситуацію на ринку не на користь споживачів.

Середні ціни на продукти у вересні 2023 року

Мінфін озвучив такі цифри:

гречка — 43,83 грн/кг

рис круглий — 81,14 грн/кг

молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) — 38,57 грн

свинина (лопатка) — 191,32 грн/кг

скумбрія свіжоморожена — 142,16 грн/кг

цибуля ріпчаста — 11,98 грн/кг

морква — 10,57 грн/кг

буряк — 8,77 грн/кг

яйця курячі «Ясенсвіт (10 шт.) — 48,72 грн

яблука — 21,07 грн/кг



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