На які товари збільшаться ціни вже з осені 2023 року?

Підвищення цін на деякі групи споживчих товарів експерти прогнозують вже цієї осені. Серед причин — війна, підвищення цін на пальне та інфляція, яка восени-взимку може становити від 7 до 11 відсотків. При цьому експерти попереджають, що під час активних бойових дій та постійних обстрілів інфраструктури точно спрогнозувати, якими будуть ціни, дуже складно.

Підвищення цін на бензин та дизельне пального

Головною причиною підвищення цін на бензин та дизельне пальне стало повернення «паливних» податків — акцизу та ПДВ — до довоєнного рівня. Окрім того, зросли світові ціни на нафтопродукти. Однак в Україні повністю змінили систему постачання пального, яка стала гнучкішою. Вона злагоджено працює, незважаючи на військові дії та обстріли.

На думку експертів, цієї осені ціни на бензин та дизпаливо можуть зрости не більше ніж на дві гривні за літр. Вартість скрапленого газу може піднятися на одну гривню, після чого ми залежатимемо лише від світових цін.

Як зміняться ціни на м’ясо

Ціни на м’ясо зростатимуть, що пов’язано зі збільшенням витрат на паливо, електроенергію та корми, а також через вимоги зберігання. Однак остаточні цифри стануть відомими лише до кінця осені, коли зберуть урожай кукурудзи — основного комбікорму для худоби. Експерти вважають, що подорожчання м’яса можливе у жовтні-листопаді, коли ціни можуть піднятися на 5-10 відсотків.

Скільки коштуватиме за «борщовий набір»

Різкого стрибка цін на овочі очікувати не варто, хоча вони також залежатимуть від багатьох факторів. Експерти прогнозують підвищення приблизно на 10%. Втім, цієї осені овочі мають бути дешевшими, ніж минулої, оскільки збільшилися посівні площі.

Наприклад, вартість картоплі восени до повного збирання врожаю прогнозується на рівні 11 гривень за кілограм і навіть може трохи знизитись. Середня вартість цибулі становитиме приблизно 20-30 гривень, моркви – 15-25 гривень, буряків – 15-20 гривень, капусти – 10-15 гривень за кілограм.

Щодо фруктів, то восени можуть подорожчати яблука, оскільки їхній урожай цього року буде значно меншим, ніж попереднього.

Наскільки підвищаться ціни на яйця та молочку

Ціни на яйця підростуть уже до кінця вересня, а до кінця осені їхня вартість може становити 60-70 гривень за десяток. Адже в холодну пору року виробництво птахофабрик зменшується, а витрати зростають.

Підвищуватиметься вартість вершкового масла та молока. Зокрема, на це можуть вплинути можливі перебої в енергосистемі, що призведе до складнощів зі зберіганням продукції.

Як підвищаться ціни на цукор

Вартість цукру зростає не лише в Україні, а й у всьому світі. До 15 вересня в нашій країні діяла заборона на експорт цукру, що утримувало стабільний рівень цін. Проте за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, уникнути підвищення ціни на цукор, за всього бажання, не вдасться, але зростання становитиме лише 2-3 відсотки.

Крупи та олія: на що впали ціни

Також восени можуть подорожчати борошно, всі види круп та макаронних виробів. На скільки підвищаться ціни, експертам відповісти поки що важко. За попередніми підрахунками, підвищення становитиме 3-9 відсотків. На рис ціни можуть зрости на 20 відсотків, і то в тому випадку, якщо його не скуповуватимуть про запас мішками.

Але є й приємні новини: гречана крупа протягом року подешевшала на 53 відсотки, і подорожчання не очікується. Також впала в ціні олія, оскільки скоротився експорт.

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