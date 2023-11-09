Ждать ли роста цен в Украине до конца 2023 года

Какими будут цены в Украине осенью-зимой 2023 года

Стоит отметить, что из-за войны экономика Украины, которая и до этого была нестабильной, пошатнулась еще больше. Вместе с тем, сократился уровень инфляции, однако это не слишком выровняло ситуацию с ценами в стране. Также на стоимость товаров влияет и сезонный фактор.

По информации Госстата, уровень потребительских цен сейчас ожидаемо вернулся к росту на 0,5%.

Как говорится в обзоре инфляции Минэкономики, в сентябре 2023 года комплекс факторов формирования потребительских цен оставался практически без изменений по сравнению с несколькими предыдущими месяцами.

«В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики – с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись – до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)»,

– говорится в сообщении.

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В ведомстве пояснили, что незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви). В то же время снижение цен происходило на продовольственные товары, урожай которых превзошел ожидания.

Цены в Украине и инфляция

Стоит отметить, что несмотря на то, что из-за войны многие рынки Украины изменились, стабилизационные меры смогли замедлить инфляцию, а значит, и нормировать ценовую ситуацию по стране.

Вместе с тем, как отмечают в Минэкономики: в ближайшее время резкого роста цен ожидать не стоит. При этом они во многом будут зависеть от ряда внешних факторов, в том числе природного.

«Если проявление сезонности не нарушено, вероятно, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет»,

– сказано в отчете Минэкономики.

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