Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли роста цен в Украине до конца 2023 года

Ждать ли роста цен в Украине до конца 2023 года

Какими будут цены на продукты первой необходимости в ближайшее время? Вопрос для украинцев вечный и тем более актуальный на фоне продолжающихся военных действий. Чего стоит ожидать в дальнейшем и повлияет ли на цены инфляция, рассказали в Министерстве экономики Украины.

Какими будут цены в Украине осенью-зимой 2023 года

Стоит отметить, что из-за войны экономика Украины, которая и до этого была нестабильной, пошатнулась еще больше. Вместе с тем, сократился уровень инфляции, однако это не слишком выровняло ситуацию с ценами в стране. Также на стоимость товаров влияет и сезонный фактор.

По информации Госстата, уровень потребительских цен сейчас ожидаемо вернулся к росту на 0,5%.

Как говорится в обзоре инфляции Минэкономики, в сентябре 2023 года комплекс факторов формирования потребительских цен оставался практически без изменений по сравнению с несколькими предыдущими месяцами.

«В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики – с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись – до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)»,

– говорится в сообщении.

Статья по теме: На какие товары повысятся цены уже с осени 2023 года?

В ведомстве пояснили, что незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви). В то же время снижение цен происходило на продовольственные товары, урожай которых превзошел ожидания.

Цены в Украине и инфляция

Стоит отметить, что несмотря на то, что из-за войны многие рынки Украины изменились, стабилизационные меры смогли замедлить инфляцию, а значит, и нормировать ценовую ситуацию по стране.

Вместе с тем, как отмечают в Минэкономики: в ближайшее время резкого роста цен ожидать не стоит. При этом они во многом будут зависеть от ряда внешних факторов, в том числе природного.

«Если проявление сезонности не нарушено, вероятно, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет»,

– сказано в отчете Минэкономики.

Еще материалы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить