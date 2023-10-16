Хліб в Одесі подорожчає з листопада: якою буде нова ціна?

Як утворюється ціна на хліб

— Борошно дорожчає кожного тижня приблизно на 5-7%. За вересень і перший тиждень жовтня – більш як на 15%. І паливо подорожчало більш ніж на 10% за останній місяць.

Близько 30% собівартості хліба становить борошно, а паливо – приблизно 12%. З урахуванням того, що подорожчає і газ, ми прогнозуємо мінімальне здорожчання хліба на 6-7% до кінця року. На один кілограм це близько 1-1,5 гривні. Наприклад, зараз відпускна вартість з заводу обіднього хліба за один кілограм складає приблизно 22 гривні. А складатиме 23,50. Але у порівнянні з тим, як подорожчала електроенергія для побутових споживачів та інші види продуктів харчування, не думаю, що це буде дуже помітно.

Корегування цін на сировину

— У нас є контракти на якусь допоміжну сировину: цукор, вершкове масло, соняшникову олію, дріжджі. Але всі вони переглядаються кожного тижня, в залежності від цінової ситуації на ринку. На жаль, наші відносини з торговельними мережами такого не дозволяють – ми маємо попередити їх про здорожчання продукції не менше ніж за місяць. І днями я підписав листи про те, що з 1 листопада будемо підвищувати ціни. Ми вимушені це зробити.

Чи буде нове зростання цін до кінця року, залежатиме від ситуації на ринку борошна. Якщо мельники будуть вимушені закупати його задорого, на якій відмітці зупиниться ціна, ніхто не знає.

А в новому році подорожчання однозначно треба чекати. Тому що курс долара в бюджет наступного року закладений на рівні 41,2 гривні. Це на 10% більше, ніж зараз. Ми частково залежимо від цього. Але те ж саме паливо (бензин, дизель) на 100% залежать від курсу валюти. Так само і пакувальні матеріали. Якщо курс зросте, то знову потрібно буде підняти ціни на хлібобулочні вироби.

Про якість борошна

— Врожай зібрали великий, але якісного борошна – не вистачає. Аби зробити хліб, а не якийсь коржик, мельникам потрібно якісне борошно.

Є шість класів пшениці: перші три – це харчова пшениця, решта три – так звана кормова. Борошно для м’якого, пухкого хліба можна виготовити виключно з пшениці II і III класу з додаванням І класу. З IV класу взагалі неможливо зробити таке борошно. Врожайність пшениці II і III класу була низькою, тому треба обмежити її експорт. А зважаючи на те, що Україна зараз у стані війни і потребує коштів, чомусь на державному рівні це рішення не приймається.

Про зарплати пекарів

— Підвищення цін на хліб на зарплату працівників не вплине – витрати закладаються тільки на розхідники. При цьому у нас чи не найнижчі зарплати на ринку праці Одещини. Адже хліб – це продукт щоденного використання, тож він від початку зі зниженою відпускною вартістю. Ми не можемо забезпечувати зарплати, які на сьогодні будуть конкурентні на ринку праці. Тим більше за відсутності людей в країні. Сьогодні робітники на підприємстві працюють понаднормово – з персоналом найбільша проблема.