Восени в Україні подорожчає важливий продукт: названо причину

Вже цієї осені, як очікується, в Україні піднімуться ціни на один із важливих продуктів – вершкове масло. На думку аналітиків, причиною здорожчання є збільшення внутрішнього попиту на ринку.

Аналізуючи ситуацію, експерти аналітичної платформи «Інфагро» вказують, що виробництво вершкового масла в поточному році зросло, а експорт був вищим лише в першому півріччі, загалом за рік він буде меншим.

«Вже зараз у більшості випадків виробники вважають експорт олії невигідним, за винятком продажу невеликих партій за високою ціною в Азербайджан, Молдову чи Казахстан. Постачання до ЄС так і не розпочалося. Не виключена можливість його імпорту із цього регіону у міжсезоння 2023/2024»,

– сказано у повідомленні.

При цьому не виключено, що і на світових ринках ціни на олію можуть зрости. За таких умов, прогнозують експерти, подорожчання української олії може бути ще суттєвішим.

Зазначимо, що останнім часом в українських супермаркетах спостерігається тенденція до подорожчання масла.

Так, вершкове масло торгової марки «Селянське» 72,5% жирності коштує в супермаркетах 69,91 грн за 200 г, а популярний бренд «Яготинське» продається в «Сільпо» по 86,69 грн, а в АТБ його можна купити по 79 , 90 за 180 р.

Водночас, як зазначають експерти, українська молочна продукція зараз програє зарубіжній із низки причин. Це скорочення виробництва в Україні (і, як наслідок, зростання цін на вітчизняну продукцію), конкурентні ціни на продукцію, що імпортується, і падіння купівельної спроможності населення. Через це на прилавках супермаркетів з’явилося все більше імпортного вершкового масла, молока і сирів, які часом навіть дешевші за вітчизняну «молочку».

Нагадаємо, що в осінньо-зимовий період вартість багатьох продуктів харчування зростатиме у зв’язку з необхідністю їх зберігання та витратами на паливо. Це стосується не лише молочних продуктів, а й овочів, яєць та м’яса.

Читайте також:

Джерело: infagro.com.ua, фото: minfin.com.ua та Главред