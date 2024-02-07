В Одесі шукають водіїв громадського транспорту: візьмуть жінок і чоловіків, старших за 60

Про дифіцит водіїв громадського транспорту сьогодні, 7 лютого, повідомив директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.

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За його словами, керівництво комунального підприємства “Одесміськелектротранс” зволікало з бронюванням працівників від мобілізації через що втратило 100 працівників. Підприємство отримало бронь тільки в січні 2024 року.

“Бронь отримали тільки минулого місяця, коли ми почали цим питанням активно займатися. До цього жодних кроків керівництво підприємства не робило і жодних рішень щодо броні не ухвалювало. Тому з підприємства мобілізували понад 100 осіб – водіїв і вузькопрофільних фахівців, яких важко замінити”, – зазначив директор департаменту.

У зв’язку з цим на основних тролейбусних маршрутах скоротилася кількість машин. Тепер на кожному курсує в середньому на дві машини менше, ніж раніше, і значно збільшився інтервал на маршрутах № 3, 7, 8, 9, 10 і 12.

А такі оголошення розклеює по місту одна з великих компаній зі сфери пасажироперевезень.

Претендентам – жінкам і чоловікам 60+ – обіцяють безоплатне навчання на права категорії “Д” (дає право на керування великим пасажирським транспортом) і гарантоване працевлаштування.

Раніше “Одесская жизнь” розповідала про конфлікт одеської мерії та перевізника “Старс Транс”, з яким розірвано договір на перевезення пасажирів.