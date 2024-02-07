Новини Одеси та Одеської області

В Одесі шукають водіїв громадського транспорту: візьмуть жінок і чоловіків, старших за 60

В Одесі шукають водіїв громадського транспорту: візьмуть жінок і чоловіків, старших за 60

У зв’язку з мобілізацією Одеса потерпає від нестачі водіїв громадського транспорту. Тільки в КП “Одесміськелектротранс” воювати пішло понад 100 працівників. Чоловіки призовного віку вочевидь не поспішають працевлаштовуватися офіційно, тому водіями маршруток запрошують працювати жінок і чоловіків, старших 60-ти.

Про дифіцит водіїв громадського транспорту сьогодні, 7 лютого, повідомив директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.

Читайте також: В Одесі не можуть знайти водіїв автобусами-велетнями

За його словами, керівництво комунального підприємства “Одесміськелектротранс” зволікало з бронюванням працівників від мобілізації через що втратило 100 працівників. Підприємство отримало бронь тільки в січні 2024 року.

“Бронь отримали тільки минулого місяця, коли ми почали цим питанням активно займатися. До цього жодних кроків керівництво підприємства не робило і жодних рішень щодо броні не ухвалювало. Тому з підприємства мобілізували понад 100 осіб – водіїв і вузькопрофільних фахівців, яких важко замінити”, – зазначив директор департаменту.

У зв’язку з цим на основних тролейбусних маршрутах скоротилася кількість машин. Тепер на кожному курсує в середньому на дві машини менше, ніж раніше, і значно збільшився інтервал на маршрутах № 3, 7, 8, 9, 10 і 12.

А такі оголошення розклеює по місту одна з великих компаній зі сфери пасажироперевезень.

Претендентам – жінкам і чоловікам 60+ – обіцяють безоплатне навчання на права категорії “Д” (дає право на керування великим пасажирським транспортом) і гарантоване працевлаштування.

Раніше “Одесская жизнь” розповідала про конфлікт одеської мерії та перевізника “Старс Транс”, з яким розірвано договір на перевезення пасажирів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати